Источники утверждают, что задержка выпуска RDNA 4 — это часть продуманной стратегии компании AMD, направленной на то, чтобы наблюдать за действиями конкурента в лице NVIDIA.

Компания AMD удивила многих, уделив лишь незначительное внимание своей новой архитектуре RDNA 4 на недавнем мероприятии. Вместо масштабной презентации новых видеокарт, команда Red ограничилась публикацией нескольких слайдов, где упоминаются такие модели, как Radeon RX 9070 XT и RX 9070. По словам компании, это было сделано с той целью, чтобы иметь возможность дать серии RX 9070 отдельное пространство для презентации. Однако известный инсайдер Chiphell nApoleon предполагает, что подобный ход мог стать частью стратегии AMD, которая ожидала шагов со стороны NVIDIA перед тем, как сделать свой собственный решительный шаг.

Стоит отметить, что ситуация на рынке графических карт сейчас кардинально отличается от предыдущих лет. Внимание производителей смещается в сторону массового потребителя, а не исключительно high-end сегмента. AMD, Intel и NVIDIA активно работают над улучшением соотношения цена/производительность в своих продуктах среднего уровня. Например, RTX 5070 от NVIDIA получила сниженную стоимость в сравнении с предшественниками линейки Ada Lovelace, а Intel Arc Battlemage B580 показывает отличные результаты в сегменте среднеценовых решений.

Тем временем AMD обещает, что серия RX 9070 «перевернет всё» на рынке GPU. Слухи о производительности новинки показывают, что RX 9070 XT уже превосходит RTX 4080 SUPER от компании NVIDIA в некоторых тестах. Если слухи о цене этой карты в пределах $500–$700 подтвердятся, то NVIDIA придется серьезно пересмотреть свою стратегию продвижения на массовый рынок.

По информации инсайдеров, несмотря на то, что новые модели уже готовы к поставке в магазины, AMD приняла решение временно отложить релиз. Насколько данная стратегия окажется успешной, покажет только время, однако есть основания полагать, что серия RX 9070 станет хитом среди покупателей. Осталось дождаться официальной презентации, которая, по слухам, состоится в ближайшее время. Предварительный заказ может начаться уже 23 января.