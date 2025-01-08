Современные игры становятся всё более требовательными, и даже самые мощные видеокарты не всегда справляются с ними. Технологии масштабирования и создания кадров станут основой для развития игрового процесса в будущем.

На прошлой неделе NVIDIA провела презентацию своего нового поколения видеокарт, где главным героем мероприятия стал флагманский продукт – GeForce RTX 5090. Согласно заявлениям производителя, эта модель почти в два раза превосходит по мощности предыдущую версию – RTX 4090. Тем не менее, несмотря на впечатляющий прирост мощности, даже эта новинка сталкивается с определенными ограничениями при запуске наиболее требовательных игр современности.

Во время презентации представители компании продемонстрировали работу видеокарты в нескольких популярных игровых проектах, включая Alan Wake 2, Cyberpunk 2077 и Black Myth: Wukong. В этих играх, настроенных на максимальное разрешение 3840×2160 пикселей (4K) с использованием всех возможностей трассировки лучей, частота кадров едва достигает 50 кадров в секунду.

Для сравнения, предыдущая флагманская модель, GeForce RTX 4090, при аналогичных условиях могла предложить лишь около 30 кадров в секунду, что значительно ниже уровня комфортной игры. Несмотря на заметный прогресс в производительности между двумя поколениями видеокарт, становится ясно, что темпы развития игрового железа начинают существенно отставать от растущих запросов разработчиков игр.

Ранее приобретение актуальной видеокарты практически гарантировало игрокам возможность наслаждаться любыми новыми проектами на высоких настройках графики без особых проблем. Однако времена изменились: современные игры, особенно те, которые активно используют сложные эффекты вроде трассировки лучей, стали настолько требовательны к ресурсам, что даже самые передовые видеокарты могут испытывать трудности с их обработкой.

К счастью, производители графического оборудования нашли выход из ситуации, внедряя решения на базе искусственного интеллекта. Такие технологии, как FSR 4 и DLSS 4, способны эффективно повышать частоту кадров, одновременно поддерживая высокое качество изображения. Они уже доказали свою эффективность и становятся неотъемлемыми помощниками для обеспечения стабильного игрового процесса.

В конечном счете, несмотря на тот факт, что новое поколение видеокарт от NVIDIA действительно демонстрирует значительное улучшение характеристик, требования игровой индустрии продолжают расти, вынуждая производителей искать все более инновационные подходы для поддержания высокой производительности.