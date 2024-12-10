Ошибка на платформе Humble привела к бесплатной раздаче игры Indiana Jones and The Great Circle

На этой неделе поклонники приключенческих игр получили неожиданный подарок – возможность скачать новую игру Indiana Jones and The Great Circle совершенно бесплатно. Однако такая щедрость оказалась всего лишь результатом ошибки на одной из популярных платформ цифровой дистрибуции – Humble Bundle.

Как стало известно, на площадке Humble в течение короткого периода времени игру можно было приобрести без оплаты. Эта ситуация возникла вследствие непредвиденной технической ошибки при размещении нового проекта на данной платформе. За несколько часов до обнаружения проблемы некоторые пользователи успели воспользоваться такой привлекательной возможностью и активировали желанные лицензионные копии игры.

Администрация Humble оперативно отреагировала на возникшую проблему, устранив доступ к бесплатному скачиванию игры. Теперь проект доступен по стандартной стоимости – 69,99 долларов США. Тем не менее, инцидент вызвал волну обсуждений среди геймерского сообщества. Интересно отметить, что попытки исправить ситуацию привели к новым проблемам. После устранения ошибки с обычным изданием, вместо него в продаже появилось премиальное издание игры, которое также предлагалось бесплатно. Лишь спустя некоторое время эта ошибка тоже была устранена, и все версии вернулись к своим изначальным ценам.

Этот случай в очередной раз напомнил о том, насколько важно следить за техническими аспектами работы цифровых магазинов, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. На текущий момент все версии Indiana Jones and The Great Circle доступны по стандартной стоимости, а разработчики и издатели продолжают работать над тем, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.