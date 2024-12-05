Arctic Senza представляет собой отличное решение для пользователей, которым требуется мощный и бесшумный компьютер, занимающий минимум места.

Компания Arctic анонсировала свою новую линейку компактных компьютеров под названием Senza, ориентированных на пользователей, которым требуется бесшумная работа системы. Особенностью данных устройств является использование гибридных процессоров серии Ryzen 5000G от AMD и полностью пассивной системы охлаждения, а форма корпусов новых устройств делает их идеальными для установки под рабочим столом.

Мини-ПК получили оригинальный дизайн корпуса размером 536 × 180 × 50 мм. Внутри данного корпуса размещается миниатюрная материнская плата EMPCB00202A и продолговатый алюминиевый радиатор с четырьмя медными тепловыми трубками, состоящий из двух секций, чем-то напоминающий систему охлаждения для графического ускорителя. Эта конструкция обеспечивает эффективное охлаждение процессора без использования вентиляторов, что гарантирует полную тишину при работе компьютера.

Всего в ассортименте представлены три модификации:

1. Базовая модель: Оснащается 6-ядерным процессором Ryzen 5500GT с интегрированным графическим ядром Radeon RX Vega 7, а также 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-3200 и SSD-накопителем объемом 1 ТБ.

2. Средняя модель: Более производительный вариант включает 8-ядерный процессор Ryzen 5700G, встроенную графику Radeon RX Vega 8, 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ.

3. Топовая модель: Самая продвинутая конфигурация комплектуется процессором Ryzen 5700G Pro с той же встроенной графикой Radeon RX Vega 8, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ.

Цены на новые мини-ПК Arctic Senza стартуют с отметки 599 евро за базовую конфигурацию. Продажи устройств начнутся в течение ближайших нескольких недель.

Эти компактные и тихие решения от Arctic могут стать отличным выбором для тех пользователей, которые ценят минимализм, тишину и высокую производительность в одном устройстве.