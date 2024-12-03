Новый эксплойт позволяет не только активировать стандартные версии программ, но и имитировать лицензии для получения расширенных обновлений безопасности (ESU).

Известная хакерская группа Massgrave объявила о создании нового инструмента, который способен обходить защиту лицензионных программ от Microsoft. Этот эксплойт обещает активировать почти любые версии ОС Windows, а также офисного пакета Microsoft Office, включая возможность получения бесплатных обновлений безопасности даже после завершения официальной поддержки продукта.

По информации источников, хакерам удалось полностью обойти систему цифровой защиты Microsoft, которая ранее считалась одной из самых надежных. Разработчики уверяют, что их решение способно не только активировать стандартные версии Windows и Office, но и предоставлять доступ к расширенным обновлениям безопасности (ESU), что может быть особенно важно для пользователей Windows 10, поддержка которой должна закончиться уже в октябре следующего года.

Инструмент работает через облачную службу KMS (Key Management Service) и не требует инсталляции какого-либо дополнительного ПО, либо внесения изменений в системные файлы. Это делает его использование максимально простым и доступным для широкого круга пользователей. Хакеры называют свой продукт самым значительным прорывом в истории пиратского софта, связанного с продуктами Microsoft.

До сих пор наиболее популярными методами активации были HWID (Hardware ID) и KMS, однако они обеспечивали лишь временную активацию и имели ограниченную совместимость с различными версиями Windows и Office. Новый инструмент решает эту проблему, обеспечивая постоянную активацию всех поддерживаемых версий. На данный момент эксплойт еще дорабатывается, и его публичный релиз ожидается в ближайшие месяцы.

Тем временем Microsoft, хотя и предположительно знает об угрозе, пока не предприняла каких-либо значительных шагов для её нейтрализации. Внимание компании в настоящее время сосредоточено на других стратегических направлениях, включая развитие облачных сервисов Azure, рекламные технологии и интеграцию искусственного интеллекта.