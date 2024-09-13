Спекулянты пользуются ситуацией и предлагают дисководы по ценам значительно выше рекомендованной розничной стоимости

После завершения недавней презентации обновленной версии игровой консоли PlayStation 5 Pro, зарубежные интернет-магазины отметили значительное увеличение спроса на съемный привод для PS5 Slim. К слову, интерес к данному дисководу проявили не только обычные геймеры, но и перекупщики, которые активно скупают приводы с целью дальнейшей перепродажи на различных торговых площадках.

По данным Insider Gaming, перекупщики активно пользуются сложившейся ситуацией и предлагают дисководы по ценам значительно выше рекомендованной розничной стоимости, которая составляет 79,99 долларов США. На таких платформах, как eBay, цены на привод стартуют уже от 120 долларов и могут достигать даже 200 долларов.

Тем не менее, Insider Gaming сообщает, что несмотря на высокий спрос, у пользователей нет необходимости приобретать дисководы за столь высокую цену, так как, согласно поступившей информации от источника в компании Sony, никаких проблем с поставками приводов, как и с поставками самих консолей PS5 Pro, не предвидятся.

Что же касается самой новой консоли PS5 Pro, она поступит в продажу уже 7 ноября текущего года по цене 699 долларов на территории США, а также 799 евро в странах Европы.