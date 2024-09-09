«Джеймс Уэбб» обнаружил знак вопроса на просторах Вселенной

Телескоп «Джеймс Уэбб» продолжает удивлять мир своими открытиями. На этот раз он сумел запечатлеть достаточно необычное скопление галактик, которое образует форму вопросительного знака. Данное скопление, известное как MACS-J0417.5-1154, состоит из двух взаимодействующих галактик, в которых в настоящее время активно происходит звездообразование.

Скопление MACS-J0417.5-1154 выполняет роль увеличительного стекла, усиливая эффект гравитационного линзирования. Благодаря этому эффекту ученые имеют возможность изучать далекие космические объекты, которые без него были бы практически неразличимы. Похожие случаи проявления гравитационных линз встречаются крайне редко – известно всего три или четыре подобных случая.

Как подчеркнул астроном из Университета Святой Марии в Галифаксе Гийом Депре, данная находка является свидетельством высокой эффективности телескопа «Джеймс Уэбб». «Новая находка поистине захватывающая и снова демонстрирует высокую мощность этого инструмента», — сказал Депре.

Подобные открытия предоставляют новые возможности для исследования космоса и углубляют наше понимание вселенских процессов. Наверняка, впереди нас ждут еще много удивительных открытий от телескопа «Джеймс Уэбб», который продолжает расширять наши знания о Вселенной.