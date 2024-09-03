В первом полугодии инвестиции Китая в полупроводниковый сегмент уже составили 25 миллиардов долларов

Несмотря на уже введенные санкции и разнообразные препятствия со стороны стран Запада, Китай продолжает оставаться крупнейшим в мире рынком не только электроники, но также и оборудования для ее производства. За первое полугодие 2024-го года инвестиции КНР в сфере полупроводниковой промышленности уже достигли рекордной отметки — 25 миллиардов долларов.

Согласно Nikkei, данная сумма уже превысила совокупные инвестиции таких стран, как США, Южной Корея и Тайвань за такой же период времени. Более того, эксперты также ожидают, что во втором полугодии Китай потратит еще такую же сумму, что в итоге составит впечатляющие 50 миллиардов долларов.

Эти достаточно огромные инвестиции подчеркивают агрессивные усилия Китая по локализации производства микросхем и снижению зависимости страны от иностранных поставщиков. В ближайшие годы, а именно в 2024-м и 2025-м, планируется запуск более десяти новых китайских заводов, что должно значительно укрепить позиции страны в этой стратегически важной отрасли.

Интересно отметить и то, что Китай на данный момент остается единственным крупным рынком, который сумел увеличить расходы на развитие полупроводникового сектора в сравнении с предыдущим годом, даже несмотря на глобальный экономический спад. В то время как США, Тайвань и Южная Корея сократили свои инвестиции в оборудование для производства пластин, Китай демонстрирует уверенный рост и амбициозные планы на будущее.