CD PROJEKT опубликовала отчет о доходах за первую половину 2024 года и проинформировала инвесторов о состоянии основных проектов

Польская студия CD PROJEKT представила отчет о доходах компании за первое полугодие 2024-го, а также рассказала инвесторам о текущем состоянии своих ключевых проектов. Особое внимание было уделено долгожданному The Witcher 4, продолжению знаменитой серии игр о ведьмаке, работа над которым ведется под кодовым названием Polaris.

Гендиректор студии Михал Новаковски сообщил, что «работа над Polaris продвигается». Он отметил, что команда разработчиков «приближается к важной вехе, которая ознаменует завершение подготовки к производству». По сути это означает, что проект вскоре переходит в стадию активной разработки, в которой будут задействованы не менее 410 сотрудников компании, включая трех новых специалистов, принятых на работу в CD PROJEKT весной текущего года.

Финансовые показатели CD PROJEKT также должны порадовать инвесторов: за отчетный период чистая прибыль компании увеличилась почти на 90%, что составляет около 44 миллионов долларов. Несмотря на позитивные новости, дата выхода новой игры во вселенной The Witcher пока не назначена, однако, с учетом того, сколько времени в среднем уходит на разработку достаточно крупных ААА-проектов, релиза новой игры можно не ждать ранее 2026-го года.