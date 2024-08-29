Подробностей о внесенных изменениях нет, но известно, что NVIDIA внесла изменения в маску TSMC

В ходе недавнего отчета перед инвесторами глава NVIDIA Дженсен Хуанг подтвердил, что компания внесла небольшие изменения в архитектуру чипов Blackwell, чтобы улучшить их производительность. Несмотря на необходимость внесения некоторых корректировок, производство идет по плану, и изменения не должны повлиять на запланированный график выпуска продукции.

Хотя подробности о внесенных изменениях остаются под завесой тайны, известно, что NVIDIA обновила маску TSMC — шаблон, который используется при производстве чипов 4NP. Эти небольшие корректировки обещают значительно повысить качественные показатели новых графических ускорителей, что, в свою очередь, должно привести и к увеличению вычислительных способностей устройств.

По мнению экспертов, улучшения в архитектуре Blackwell повлияют на рост спроса на новые GPU и, следовательно, на финансовые показатели компании. NVIDIA планирует поставки оборудования Blackwell на сумму в несколько миллиардов долларов уже в четвертом квартале текущего года, что может стать значительным вкладом в доходы техногиганта.