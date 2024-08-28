Редакция портала XDA Developers составила список самых неудачных трендов в мире компьютерного железа

На страницах ресурса XDA Developers был опубликован антирейтинг наиболее неудачных трендов из мира компьютерного железа. К счастью, большинство из них остались в прошлом, но некоторые все еще продолжают существовать.

Акриловые панели для корпусов ПК возглавили антирейтинг XDA. В свое время они пользовались популярностью, однако быстро утратили свою привлекательность из-за дешевого внешнего вида, низкой устойчивости к царапинам и склонности к накоплению пыли. Стеклянные панели стали более разумным и эстетически приятным решением.

К числу неудачных решений также были отнесены кабели Molex и IDE из 2000-х годов. Их сложность в подключении сделала переход на SATA настоящим облегчением для пользователей, обеспечив более удобное соединение.

Настоящим кошмаром для энтузиастов были материнские платы формата XL-ATX, которые выпускались такими компаниями, как EVGA, Gigabyte и MSI в конце 2000-х. Найти корпус, подходящий для плат данного форм-фактора, было настоящим испытанием, и, к счастью, этот формат остался в прошлом.

Еще одним провальным решением стали мониторы с 3D-изображением, появившиеся в 2010-х. Высокая стоимость и сырость технологии сделали их бесполезными для большинства пользователей.

Хотя видеокарты с турбинами все еще выпускаются, их популярность постепенно снижается. Эти устройства известны своим высоким уровнем шума и перегревом, что делает их менее привлекательными для современных пользователей.

В завершение XDA Developers отметили выпуск 14-нанометровых процессоров Intel на протяжении шести лет как настоящий абсурд. Данный технологический процесс использовался с пятого поколения Broadwell до 11-го Rocket Lake. В отсутствие серьезной конкуренции Intel могла позволить себе продолжать выпускать устаревшие чипы. Однако с ростом влияния AMD компания теперь вынуждена искать новые решения и улучшения.