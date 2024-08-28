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MLID: Ryzen 5 7600X3D появится в первой половине сентября по цене 249 долларов
Ryzen 5 7600X3D достанется далеко не всем — процессор в основном будет продаваться по ОЕМ-каналам

Недавние утечки информации касательно нового игрового процессора от компании AMD получили подтверждение и от известного инсайдера, автора YouTube-канала Moore's Law Is Dead. Согласно его информации, компания планирует выпустить Ryzen 5 7600X3D — первый игровой процессор с технологией 3D V-Cache, который будет доступен в среднем ценовом сегменте.

Инсайдер также утверждает, что рекомендуемая цена нового процессора составит 249 долларов, хотя это значение может быть скорректировано перед официальным релизом. Также ожидается, что процессор станет доступен для приобретения уже в первой половине сентября текущего года. Однако стоит отметить, что новинка будет в основном реализована через ОЕМ-каналы, и лишь в ограниченном количестве может появится на потребительском рынке как самостоятельный компонент.

Ryzen 5 7600X3D, вероятно, найдет свое применение в готовых игровых сборках и прочих устройствах, ориентированных на высокую производительность в играх. Также он предоставит новые возможности для геймеров, которые планируют обновить свои игровые системы без значительных финансовых вложений.

#процессоры amd #процессоры 2024 #ryzen 5 7600x3d #mlid #moore’s law is dead
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