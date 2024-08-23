Intel впервые за долгое время перестала занимать лидирующие позиции в индустрии и уступила первые места другим технологическим гигантам

Intel больше не в лидерах. Компания WSTS представила новый отчет, в котором подвела итоги полупроводникового сектора и определила лидеров среди производителей чипов. Аналитики отметили, что во втором квартале выручка крупнейших мировых полупроводниковых компаний значительно возросла по сравнению с первым кварталом 2024 года. Однако компанию Intel данный рост выручки не затронул.

Последние данные свидетельствуют о значительных изменениях на рынке полупроводников: компания Intel впервые за многие годы утратила лидерство и уступила верхние позиции другим технологическим гигантам индустрии. В настоящее время компания занимает лишь четвертое место в рейтинге, но существует риск дальнейшего снижения ее позиций, поскольку она отстает от SK hynix всего на 1 миллиард долларов. Если SK hynix выполнит свои обещания и выпустит HBM нового поколения, есть все шансы, то Intel может опуститься еще ниже в рейтинге.

Компания столкнулась с конкуренцией со стороны других производителей чипов, таких как AMD и NVIDIA, которые активно развивают свои технологии и продукты. Intel также испытывала проблемы с производством и качеством продукции, что привело снижению доверия со стороны клиентов. Компания не смогла быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям рынка, особенно в области искусственного интеллекта. Все эти факторы в совокупности привели к тому, что Intel утратила свое лидерство в отрасли.