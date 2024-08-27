Работники NVIDIA не могут воспользоваться богатством, так как это ограничивают хитрые правила техногиганта.

Бурный рост бизнеса NVIDIA, связанный с увеличением стоимости акций компании более чем на 3775% с 2019 года, привел к тому, что многие сотрудники стали долларыми миллионерами — по крайней мере, на бумаге. Работники компании, получающие акции в качестве поощрений и компенсаций, столкнулись с неожиданной проблемой: они не могут воспользоваться своим богатством из-за строгих условий, установленных техногигантом.

По правилам NVIDIA, акции, предоставляемые сотрудникам, становятся доступными для продажи только через четыре года после получения. Этот принцип «удержания» направлен на то, чтобы мотивировать специалистов оставаться в компании, однако в реальности он превращает сотрудников в своего рода «заложников». Несмотря на значительное увеличение стоимости акций, работники не могут реализовать свои бонусы и продолжают трудиться на производстве.

Условия работы в NVIDIA также вызывают нарекания. Сотрудники сообщают о том, что рабочий день у них может продолжаться до часа или двух ночи и более. Такой график зачастую действует семь дней в неделю, а команды инженеров работают еще дольше. Анонимные источники отмечают, что культура изнурительного труда, поддерживаемая CEO Дженсеном Хуаном, становится нормой.

Получается, что компенсационная стратегия NVIDIA, которая когда-то считалась «золотым парашютом», теперь обернулась для сотрудников настоящими «золотыми наручниками». Работники продолжают вкалывать на заводе в надежде на будущее финансовое благополучие, которое пока остается недоступным.