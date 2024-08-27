В VK Play игра стоит дороже, чем в Steam — 3799 рублей вместо 3599 рублей

В магазине VK Play стартовали продажи ключей для активации нашумевшего экшена Black Myth: Wukong на Steam. Этот вариант покупки может быть удобен для пользователей, которые не имеют возможности приобрести данный тайтл напрямую через платформу Valve.

Цена на Black Myth: Wukong в VK Play составляет 3799 рублей, что немного дороже, чем на Steam, где проект доступен за 3599 рублей. При этом российская площадка предлагает ключи, которые можно активировать только на Steam-аккаунтах, которые зарегистрированы в России и СНГ.

Боевик Black Myth: Wukong стал одним из самых обсуждаемых запусков 2024-го года и сразу после выхода начал устанавливать рекорды в Steam. В настоящее время максимальный пиковый онлайн этого проекта превысил 2,4 миллиона игроков, что является вторым лучшим результатом среди всех игр на платформе Valve. Лидером по числу игроков остается только PUBG.

Кроме этого, Black Myth: Wukong доступен не только на ПК, но и на консолях PlayStation 5. Разработка версии игры для Xbox Series X/S также ведется, однако ее запуск был отложен на неопределенное время из-за наличия технических проблем.