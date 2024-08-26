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Black Myth: Wukong не вышла на консолях Xbox из-за утечки памяти
Слабая Xbox Series S не обладает недостаточной производительностью для нормальной работы игровых проектов последних поколений

Достаточно популярный экшен Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science столкнулся с серьезными проблемами, которые мешают его выпуску на консолях Xbox. Основной причиной задержки стало ограничение производительности младшей версии консоли — Xbox Series S, которая оказалась не способна справиться с требованиями современных игровых проектов.

Согласно информации инсайдера eXtas1s, компания Microsoft требует от разработчиков игр выпускать свои проекты как для более мощной Xbox Series X, так и для Series S. Это создает необходимость в проведении значительных оптимизаций и урезании графики, что может негативно сказаться на итоговом качестве конечного продукта.

В случае с Black Myth: Wukong игра столкнулась с серьезной утечкой памяти, приводящей к частым сбоям и нестабильной работе. Из-за данных технических трудностей релиз Black Myth: Wukong на консолях Xbox был отложен на неопределенное время. На данный момент проект не имеет версии для игровых устройств компании Microsoft.

Хотя данная информация поступила от инсайдера, который не является официальным источником, ранее похожие детали уже обсуждались и в других авторитетных изданиях, таких как Forbes, что придаёт информации определённую надежность.

#xbox #xbox series #black myth: wukong #xbox series s/x #black myth wukong #производительность в играх
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Низкая производительность Xbox Series S приводит к тому, что игры для Xbox сильно задерживаются
Black Myth: Wukong продан тиражом 10 миллионов экземпляров всего за три дня
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