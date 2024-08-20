Онлайн в Black Myth: Wukong приближается к двум миллионам

Новая игра Black Myth: Wukong, разработанная китайской студией Gane Science, продолжает удивлять своими достижениями. В первый день запуска проект смог побить рекорд по одновременному количеству игроков, став популярнее, чем Counter-Strike 2.

По данным аналитического сервиса SteamDB, одновременное количество игроков в Black Myth: Wukong достигло впечатляющих 1,97 миллиона. Это позволило игре обойти Counter-Strike 2, чей максимальный онлайн составляет 1 818 773 игрока, и занять третье место в глобальном топе игр SteamDB.

Следующий шаг для Black Myth: Wukong — побить рекорд Palworld, для чего необходимо привлечь еще более 100 000 игроков. Кроме того, Black Myth: Wukong уже установила рекорд среди одиночных игр, обойдя такие хиты, как Cyberpunk 2077 и Elden Ring более чем в два раза.

Если обратить внимание на распределение игроков по регионам, то 88% из них составляют китайцы. Также значительное количество пользователей зафиксировано из США, Гонконга, Японии и Канады. В России игра доступна в Steam с русскими субтитрами и полным переводом интерфейса, что делает её доступной для широкой аудитории.