Регулятор в очередной раз добавил цифровую площадку Steam в список запрещенных ресурсов

Российский регулятор связи (РКН) в очередной раз внес известный магазин игр Steam в реестр запрещенных ресурсов. На данный момент сайт продолжает работать и доступен для пользователей в России без использования каких-либо дополнительных инструментов. Однако это не означает, что ситуация остается стабильной — вероятность блокировки платформы на территории РФ до сих пор остается.

Стоит отметить, что это не первая попытка РКН ограничить доступ к Steam. В 2015-м году регулятор уже пытался заблокировать ресурс на территории РФ за пропаганду запрещенных психотропных веществ. В начале текущего года его появление в списке запрещенных сайтов было расценено как ошибка, но, похоже, проблема снова всплыла на поверхность.

Если компания Valve не предпримет меры по приведению своей платформы в соответствие с требованиями Роскомнадзора, российские пользователи могут столкнуться с достаточно серьезными последствиями. В худшем случае это может привести к полному лишению доступа к Steam, включая профили и библиотеку игр.