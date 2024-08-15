14-ядерный процессор Core Ultra 5 245K, который станет преемником Intel Core i5-14600K, был протестирован в Geekbench 5

В сети появилась новая информация о 14-ядерном процессоре Core Ultra 5 245K, который станет преемником Intel Core i5-14600K. Процессор был протестирован в Geekbench 5 на материнской плате Colorful iGame Z890 Ultra с базовой тактовой частотой 4,2 ГГц и максимальной частотой до 5,14 ГГц. Стоит отметить, что этот образец, вероятно, не является розничным, поэтому результаты тестирования следует воспринимать с осторожностью.

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Сравнивая производительность Core Ultra 5 245K с Ryzen 5 9600X, можно увидеть интересные результаты. Согласно данным Geekbench 5, Core Ultra 5 245K показал одноядерную и многоядерную производительность на уровне 2248 и 18354 баллов соответственно. В одноядерном режиме новый процессор работает на 11% медленнее, чем Ryzen 5 9600X, однако в многоядерном тестировании он опережает новый процессор на архитектуре Zen 5 на впечатляющие 44%. Более того, Core Ultra 5 245K, судя по всему, также обходит 8-ядерный Ryzen 7 9700X на 26%.

По сравнению с Core i5-14600K, новый процессор демонстрирует прирост производительности на 11% в одноядерных и на 5% в многоядерных тестах. Учитывая, что процессорам Arrow Lake не хватает многопоточности и Intel акцентирует внимание на эффективности, такие результаты в одноядерном режиме выглядят весьма многообещающе.

Хотя окончательные выводы можно будет сделать только после выхода чипов на рынок, текущие данные свидетельствуют о том, что Intel Core Ultra 5 245K может значительно превзойти своих конкурентов на платформе Zen 5 в многоядерных задачах. С учетом потенциального повышения эффективности Intel вновь может занять конкурентные позиции против AMD, особенно учитывая умеренный интерес к процессорам Zen 5.