Бенчмарк для тестирования Black Myth: WuKong доступен на отдельной странице Steam, и его можно скачать бесплатно

Разработчики ожидаемого экшена Black Myth: Wukong решили удивить игроков, представив бенчмарк отдельно от самой игры. Теперь пользователи могут скачать приложение Black Myth: Wukong Benchmark Tool в Steam и протестировать игровую производительность своих систем.

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Данный бенчмарк позволяет игрокам изменять настройки графики, что дает возможность увидеть, как игра будет выглядеть и работать при использовании различных параметров. Однако разработчики из студии Game Science предостерегли, что результаты игровой производительности в новом бенчмарке могут не соответствовать реальной производительности в самой игре.

Игра Black Myth: Wukong основана на романе «Путешествие на Запад» и обещает погрузить игроков в захватывающий мир китайской мифологии. Релиз игры запланирован на 20 августа 2024-го года для ПК и консолей PlayStation 5. Обзоры от профильной прессы появятся совсем скоро - 16 августа, а через некоторое время игра также будет доступна на консолях Xbox Series X и Xbox Series S.