Обе модели умных колонок SberBoom получили технологию Magnetic Sound, значительно улучшающую качество звука

Компания SberDevices анонсировала выход на рынок новых умных колонок — SberBoom Home и SberBoom Mini 2. Обе модели работают на базе продвинутой нейросети GigaChat, что позволяет им обрабатывать запросы пользователей быстрее и предоставлять осмысленные ответы.

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SberBoom Home — это современная смарт-колонка/хаб, оснащенная ярким LED-экраном и модулем Zigbee для подключения устройств умного дома. Она не только станет стильным дополнением интерьера, но и значительно упростит управление домашними гаджетами.

SberBoom Mini 2, в свою очередь, является вторым поколением популярной компактной колонки от «Сбера». Это устройство сохраняет все лучшие качества своего предшественника, предлагая пользователям улучшенное качество звука и новые функции.

Обе новинки обладают продвинутыми звуковыми системами с неодимовыми магнитами, что обеспечивает мощный и чистый звук. Мощность звука у колонки SberBoom Homе составляет 8 Вт, а у SberBoom Mini 2 - 5 Вт. Кроме того, SberBoom Home и SberBoom Mini 2 могут работать в стереопаре, создавая объемное звучание, а также легко подключаются к Sber TV для удобного просмотра контента.

Благодаря интеграции с ИИ GigaChat, колонки способны не только отвечать на вопросы, но и генерировать контент на лету. Например, они могут мгновенно придумать сказку для ребенка или предложить интересные факты по запросу пользователя. Цены на новинки составляют 4499 рублей за SberBoom Mini 2 и 7999 рублей за SberBoom Home.