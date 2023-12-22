По информации на сайте компании, Ryzen 7 5700 вышел в 2022 году, правда, он так и не появился в розничной продаже и цена не известна

AMD готовится обновить линейку процессоров для настольных ПК, представив новые APU серии Ryzen 8000G для платформы Socket AM5, а также несколько новых процессоров для AM4. Среди новых чипов есть загадочный процессор Ryzen 7 5700 Socket AM4, информация о котором, незаметно появилась на веб-сайте компании AMD. На странице продукта компания сообщает, что процессор был выпущен в апреле 2022 года, однако, он до сих пор не появился в розничной продаже.

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Ryzen 7 5700 представляет собой 8-ядерный/16-поточный процессор без встроенной графики, но базирующийся на 7-нм монолитном кремнии «Cezanne» с тактовой частотой, соответствующей APU Ryzen 7 5700G. Можно представить его как 5700G с отключенным iGPU. Процессор имеет базовую частоту 3,70 ГГц по сравнению с 3,80 ГГц у 5700G, хотя оба имеют одинаковую максимальную частоту 4,60 ГГц. Каждое из восьми ядер «Zen 3» имеет 512 КБ выделенного кэша L2 и совместно использует кэш L3 объемом 16 МБ. TDP процессора составляет 65 Вт, а в комплект поставки входит система охлаждения Wraith Stealth. Одной из потенциальных ошибок при выборе 5700 вместо, например, 5700X, может быть отсутствие интерфейса PCIe Gen 4 (он ограничен более старым Gen 3), что отрицательно скажется на производительности NVMe-накопителей с поддержкой PCIe 4.0.