CD Projekt Red подтвердили, что работают над редактором модов для The Witcher 3: Wild Hunt

Разработчики и издатели по-разному оценивают значимость моддинга, однако, создание модов становится все более важной частью игровой экосистемы, особенно на ПК. Модификации позволяют играм, которые действительно нравятся и привлекают внимание, улучшаться и развиваться, добавлять креативный контент и предлагать что-то новое и уникальное. Одна из таких игр - The Witcher 3: Wild Hunt, разработчики которой - CD Projekt Red, готовы идти на встречу игровому сообществу.

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Компания CD Projekt Red подтвердила, что работа над редактором модов для The Witcher 3: Wild Hunt уже ведется. Этот редактор даст игрокам возможность создавать новые элементы и квесты в игровом мире или изменять уже существующий контент. Еще одна хорошая новость заключается в том, что редактор модов будет распространяться бесплатно с 2024 года. Дополнительная информация будет предоставлена в следующем году.

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Стоит отметить, что редактор модов будет доступен только для ПК-версии "Ведьмака 3: Дикая Охота". Как будут выглядеть результаты творчества сообщества с использованием этих инструментов в будущем, мы можем только предположить. В любом случае, ожидается, что это принесет много новых возможностей и разнообразия в игру.