Введение

Казалось бы зачем ворошить данного мамонта в 2024 году, когда во всю играют в Counter-Strike 2. Это сложный и простой вопрос одновременно.

Современный игрок привык к красивой картинке и эму может быть достаточно этого критерия Наверное, поэтому Counter-Strike до сих пор остается популярной игрой, со своими давным-давно приевшимися режимами и игровыми механиками. А ведь и впрямь, между старушкой Conter-Strike 1.6, долго сидевшей на троне, и Conter-Strike GO/2.0 нет кардинальных отличий в плане геймплея, единственное существенное отличие между ними - это наличие популярного режима королевской битвы, да и тот не был на старте Conter-Strike GO. Но между этими играми огромные визуальные отличия и с этим никто спорить не будет.

Counter-Strike 1.6

Когда-то еще будучи школьником,меня притащили знакомые в компьютерный клуб и усадили за одно из мест, включив мне стратегию "Казаки", а сами тем временем играли по сети в Counter-Strike 1.5. Естественно тогда не было желания быть белой вороной и поинтересовался игрой, на что последовал ответ: Что я не смогу в нее играть. Сейчас вспоминая эту ситуацию легко ее отнести к абсурдным. Где спинно-мозговая стрелялка завязанная на управлении двух основных кнопок - вперед и ЛКМ и где экономическая стратегия, где нужно делать ряд действий на упреждение, опираясь на полное знание и понимание особенностей развития страны за которую приходится играть. Тогда поиграв больше половины своего времени в "Казаков" все же в Counter-Strike 1.5 я побегал, но игра меня тогда не затянула и не было желания окунуться в нее по самые пятки.

Если вам показалось, что автор хейтерит Counter-Strike, то можете быть спокойны - нет. Просто всему свое время, но каждому свое. И уже с Counter-Strike 1.6 я сдружился в годы моего обучения в ПТУ. В те времена у меня не было постоянного и стабильного доступа в интернет и игра стала для меня площадкой модостроения. Она была лицом киберспорта, на дисках популярных компьютерных журналов выкладывались записи демок с чемпионатов и так называемые "Мувики", которые были посвящены им же.

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Играть как киберспортсмены мечтали многие и некоторые стремились к этому. Путешествовать по интернету мне все же доводилось и где-то в 2006 году я открыл для себя пиратский клиент CS1.6, базировавшегося тогда на стабильном 19 патче, и играл в онлайн, используя интернет дозвон по аналоговой телефонной линии. Естественно, вменяемо играть получалось лишь глубокой ночью, когда количество абонентов на линии самое минимальное и только на самых ближних к моему местоположению серверах. Интернет тогда был ситуативным и поэтому у меня появилась мотивация к сборке своих клиентов Counter-Strike которые отличались тем, что сразу включали себя карты играемые на киберспортивной арене, плюс имели доработанный мной собственноручно ИИ с отредактированными навигационными фаилами с режимом тренировки в котором команда противника была на голову сильнее. Все это позволяло тренироваться и иметь в оппонентах ИИ, которые носили имена киберспортсменов и имели их предпочтения к оружию. Так же мой клиент имел готовые пресеты для создания своих собственных мувиков и я обучал тех с кем общался не только игре в онлайне, но и создавать и монтировать свои мувики. И так продолжалось до выхода Left 4 Dead, после чего я ушел туда.

GSClient Counter-Strike 1.6

Собственно игра до сих пор жива. Живы сервера, где-то еще проводятся чемпионаты по ней. Но самое что удивительно, так это наличие пиратского клиента способного авто-обновляться до самых свежих версий игры и не требующего Steam. Именно таким клиентом и является GSClient. Помимо этого он имеет ряд различных улучшений, включающих уже встроенного ИИ и версий с разнообразным оформлением. А самое приятное - это может то, что не позволяет сделать Steam - работает в среде Windows XP.

В 2006 году о таком можно было только мечтать и подобную сборку приходилось делать самому скачивая фаилы из разных интернет ресурсов. Из недостатков, пожалуй, только читеры, которые время от времени встречаются на серверах.

Кто-то спросит: а зачем запускать эту игру на старой ОС? Ведь она прекрасно работает и в Windows 10.

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Если железо слабое как в моем подручном нетбуке eMachine eM350, то запуск игры в старой ОС выдает результат похожий на правду и позволяющий хоть как-то пытаться играть.

Современные сервера для CS1.6 имеют примеси, которые пришли из CS:GO в виде тех же скинов оружия и игроков. Ну и не обошлось без системы рангов, которую ведет сервер. Так что если кто-то хочет понастольгировать, то до встречи в онлайне.