Мои итоги оверклокинга на HWBOT в 2022 году

Уже идет 2023 год, но я хочу подвести итоги прошлого года на HWBOT. На ресурсе стало мало контента про железо, так что предлагаю вам почитать про реальный разгон «старого барахла». В 2022 году я нашел время на 24 процессора и 2 встройки. Я стараюсь прогнать железо во всех доступных на HWBOT тестах, на что требуется относительно много времени. Для каждого процессора, выпущенного после 2005 года, требуется три операционных системы: для большинства тестов прекрасно подходит Windows 7 SP1; Windows 10 из-за DirectX 12 для 3Dmark Cpu profile и Time spy (CPU), Cinebench R23 (BENCHMATE); и Windows XP для Super Pi, PiFast, Cinebench 2003.

В качестве подопытных для разгона выступили процы: одноядерные Prescott на 775 c DDR2/DDR3, разные Pentium на 1155 сокете, 8700k и встройка UHD 630, 4980hq на 1150; 462 (socket A), AM2. Нахаляву протестировал 12-е поколение Intel, прошелся и по ноутбучным процам, даже пощупал Apple M1 max на arm. В общем, гонял то, до чего дотянулись мои руки.

В прошлом году успел отметиться в нескольких онлайн турнирах по оверклокингу, поучаствовать в командном съезде в мае и увидеть вживую разгон жидким азотом Pentium 4 на 478 сокете с поддержкой EM64T на мат плате 775 сокета.

Если кратко: в сезоне 2022 года я занял 5-е место в стране по рейтингу оверклокеров России из более чем 100 человек HWBOT и 27 место в лиге энтузиастов из 3174 человек на HWBOT. За год моё количество Boint'ов увеличилось с 5500 до 11832,4.

Очень удобно для ленивых публиковать результаты с помощью программного комплекса BENCHMATE, в котором собраны все основные 2D тесты, а некоторые валидируются только через него, например тесты 7zip, PYPrime, Cinebench r23. Я практикую разгон на воздушном и кастомном водяном охлаждении без вольтмодов. Поэтому наиболее актуально сейчас заниматься тестированием Non-K CPU на сокетах 115x, а в частности 1155. Т.е. просто регистрируемся на HWBOT, скачиваем BENCHMATE, устанавливаем на винду, бенчим, сохраняем результаты и вводим свой логин и пароль в BENCHMATE, затем отправляем результаты на сервер HWBOT - и всё: вы восхитительны и стали настоящим оверклокером. Если кто-то проявит желание, могу написать гайд по этому программному комплексу тестов.

Ну а теперь немного поподробнее:

Новый год я начал со знакомства с раритетным IBM thinkpad на Pentium II 300МГц (Tonga) SDRam 128 Mb. В качестве ОС была установлена Windows XP и в принципе работала приемлемо. Тестирования не проводил, просто запустил cpuz и сделал валидацию. Одного этого старичку достаточно.

Примечание: далее в спойлерах к фотографиям будет указано общее число опубликованных результатов по каждому процессору, но скриншоты всех тестов я не буду прикреплять, так как это будет перебором. Кому интересны сводные результаты по каждому бенчмарку - их можно найти в моём профиле на HWBOT и посмотреть в категории My submitions.

Сокет 775 10 процессоров, опубликованное число результатов 151:

В рамках турниров также разово настраивал Celeron D 326, E8400, E8500, Xeon X5450.

DFI LANParty DK P35-T2RS

775 сокет для разгона всё еще очень интересен, относительно сложен. Немаловажна доступность и цена процессоров, с чем проблем не имеется, если вы не гоняетесь за редкими экземплярами. Но без хорошей материнской платы, памяти и экстремальных систем охлаждения выдающихся результатов вам не достичь. Поэтому некоторые называют 775-й «азотным сокетом».

Asus P5WD2

Celeron D 346 57 место по частоте из 79





Celeron D 336 73 место по частоте из 111

Celeron D 331 89 место по частоте из 116







Celeron D 331 два процессора 3805 МГц и 4013 МГц - Overclock 43 и 51 %, опубликованное число результатов 18 Celeron D 331 два процессора 3805 МГц и 4013 МГц - Overclock 43 и 51 %, опубликованное число результатов 18

Pentium 4 511 23 место по частоте из 35

На Pentium 4 511 я столкнулся с тем, что мой разгон ограничен системой охлаждения. При шине 180 и напряжении 1,5 В я получил частоту 3785 МГц. Процессор запускается на шине 192, но в винде он сразу уходит в тротлинг на водянном охлаждении с толстым радиатором 60*420 мм, тремя вентиляторами Noctua [NF-A14IPPC-2000] и водоблоком Heatkiller 3.0. Изменить это можно либо чиллером, либо краном с холодной водой в зимний период времени.



Pentium 4 511 3785 МГц - Overclock 35%, опубликованное число результатов 23 Pentium 4 511 3785 МГц - Overclock 35%, опубликованное число результатов 23

Asus P5WD2 Premium

Самым производительным 1 ядерным процессором является редкий процессор - Xeon L3014. Однако, на Celeron 440 с жидкостным охлаждением c Asus Maximus Extreme мне удалось войти в пятерку лучших в отдельных категориях среди одноядерных процессоров.

Asus Maximus Extreme X38





Celeron 440 52 место по частоте из 64



Celeron 440 3745 МГц - Overclock 87 %, опубликованное число результатов 41 Celeron 440 3745 МГц - Overclock 87 %, опубликованное число результатов 41 Geekbench 3 3 место в категории y-cruncher Pi 2.5b (16 Gb DDR3) среди одноядерных процессоров.

Prescott я тестировал на мат плате с чипсетом 955x. Мне было интересно запустить одноядерные Prescott с 16 Гб оперативной памяти для теста y-cruncher (аналог prime95 и linX). Подтест pi2.5b требует не менее 12 Гб оперативной памяти. А для этого нужна плата с поддержкой DDR3, либо искать четыре модуля DDR2 4Гб для Intel (16 чиповые), которые стоят как крыло от самолета. Этот тест на Celeron D 331 занял 3 часа и 20 минут, и это первый и пока единственный результат процессоров семейства Prescott в этом бенчмарке, я был первым дурачком на районе, кто зарядил памяти "на все бабки". Бенчмарк проводил на шине 200 и частоте примерно 4000 МГц, частоте памяти 800 МГц на кастомной системе жидкостного охлаждения на материнской плате Maximus Extreme на чипсете X38. Отмечу, что на X38 уже нормально работает BENCHMATE, и можно запустить тест 7zip и даже помучать с Cinebench R23 на Windows 10.

Я проверил, а возможно ли пройти современный тест PcMark 10 на Prescott. На HWBOT есть три подтеста PcMark 10: простой express для проверки однопоточной производительности, PcMark 10 и расширенный extended с оценкой игровой производительности системы. Опыты проводил на процессорах Celeron D 326, 331, 336 и Pentium 4 511. Так вот, Prescott прошли только однопоточный тест PcMark 10 express, хотя в официальных системных требованиях указан процессор с не менее чем двумя потоками. Остальные подтесты PcMark 10 одноядерные процессоры Prescott не прошли, по-видимому, ввиду отсутствия необходимых процессорных инструкций.

Моего терпения с Prescott не хватило для тестов: GPU Pi, HWBOT x265. Последний - это конвертация видео; такой тест на одноядерном процессоре занимает от 2 до 12 часов реального времени (в зависимости от разгона процессора) при энергопотреблении системы до 200 Ватт. GPU Pi - это многопоточный аналог Super Pi с большим числом знаков, в частности GPU Pi 1B (CPU) может считаться по 1 -2 часа.

Подытожу: на процессорах семейства Prescott на 775 сокете можно пройти 34 теста из 41 доступных для 2D на HWBOT при условии, что материнская плата поддерживает режим HPET, или 24 теста если не поддерживает.

После тестирования одноядерных процессоров на 775 осталось чувство, что данным процессорам не хватает пропускной способности памяти. И для проверки этой гипотезы я в течение осени искал плату на чипсете nForce 790i. Но без BSEL и других модов достойных результатов всё равно не получить. И по словам более опытных участников моей команды для одноядерных процессоров на 775 предпочтительно использовать материнскую плату на чипсете i975x, и для проверки этого был даже отдельный турнир Antinomy low clock challenge в конце 2022 года, первое место в котором занял гуру эффективного разгона Terraraptor.

Сокет 1155 4 процессора, опубликованное число результатов 191:

1155 сокет очень популярен на HWBOT, процессоры дешевы и их много на б/у рынке. Разгон процессоров без индекса К поколений Sandy / Ivy Bridge в среднем не превышает 5 – 8% путём поднятия частоты системной шины. Да и разгоном это особо не назовёшь, но «Boint’ов» за такие процессоры дают заметно больше, чем при разгоне чего-нибудь непопулярного. Тесты 2-х ядерных процессоров я проводил на Noctua NH-D15, два ядра, четыре гига, топ ПК.

В ходе тестирования Xeon E3 1270 я столкнулся с тем, что процессор теряет стабильность разгона по шине при сильно разогнанной памяти. В моем случае процессор поехал по шине слабо до 105 МГц, а память смогла в 2240 с таймингами 7 11 8 28 1T при напряжении 1,84 В, мат плата отказывалась запускаться с холодного старта.

Если не заморачиваться с памятью и тестами, где нужна видеокарта, то это самые простые тестирования.

Xeon E3 1270 4 место из 7



Xeon E3 1270 3884 МГц - Overclock - 5 %, опубликованное число результатов 49 Xeon E3 1270 3884 МГц - Overclock - 5 %, опубликованное число результатов 49 Asus P8Z77 WS

Asrock P67 Extreme 4

До приобретения материнской платы на хабе Z77, все тесты я проводил на Asrock P67 Extreme 4. Скажем так: плата среднего качества, есть кнопки старта и ресета, индикатор пост кодов, сносный питальник. Но выйти за пределы разумных напряжений для экстремального разгона, которые могут повредить процессор, контроллер памяти процессора и память DDR3, не выйдет: производитель это предусмотрел ограничением доступных лимитов напряжения. И поэтому крутых настроек DDR3, например, 2300 МГц с таймингами 7 10 7 1Т не выйдет, т.к. напряжение на память может приближаться к 1,92 В. Ну и встроенную графику на хабе P67 протестировать тоже не получится.

Pentium G620 48 место по частоте из 61



Pentium G620 2750 МГц - Overclock - 5.8%, опубликованное число результатов 48 Pentium G620 2750 МГц - Overclock - 5.8%, опубликованное число результатов 48

Celeron G1610 20 место из 34



Celeron G1610 2733 МГц - Overclock - 5.2%, опубликованное число результатов 45 Celeron G1610 2733 МГц - Overclock - 5.2%, опубликованное число результатов 45

Celeron G1620 17 место по частоте из 24



Celeron G1620 2844 МГц - Overclock - 5.4 %, опубликованное число результатов 49 Celeron G1620 2844 МГц - Overclock - 5.4 %, опубликованное число результатов 49

Сокет 1150

Asus Maximus VII Ranger

1150 сокет не так популярен, как 1155. Процессоры и материнские платы на нём заметно дороже. Но архитектура этих процессоров производительнее, встроенная графика уже поддерживает DirectX 12, и оперативную память DDR3 можно запускать на частотах 2800 и чуть выше. Так же на 1150 есть уникальные процессоры с огромным внешним кэшем 4 уровня размером 128Mb. Например, i7 5775c, i7 4980HQ, Xeon E3 1285lv4, стоят они конечно неразумных денег за 4 ядра и 8 потоков.

Я тестировал мутанта i7 4980HQ. В отличие от мутантов на 1151 сокете, он работал с памятью не хуже десктопных собратьев. Так как он с жидким металлом, то и не перегревался на воздушном охлаждении. В общем диковинка, давно хотел протестировать процессор с большим кэшем. 128 Мб кэша дают неплохой прирост в играх и в работе встроенного графического ядра Iris pro 5200 (mobile). На этой встройке удалось выжать частоту максимально до 1450 МГц в отдельных тестах, и её производительность сравнима с UHD 630 в 8/9 поколений процессоров Intel. Поддерживает DirectX 12, если не устанавливать самые последние драйвера, из которых эту поддержку вырезали. На этой встройке я собрал почти все первые места на HWBOT. Единственное ограничение Iris pro 5200 состоит в том, что она поддерживает выделение не более 2 Гб под видеопамять, а это не позволяет пройти отдельные 3D тесты в высоком разрешении, т.к. они требуют больший объём видеопамяти.





i7 4980HQ 2 место пос частоте и 3 i7 4980HQ 2 место пос частоте и 3

i7 4980HQ 4200 МГц - Overclock - 5 %, опубликованное число результатов 48 i7 4980HQ 4200 МГц - Overclock - 5 %, опубликованное число результатов 48 Вообще по множителю этот квалификационный образец едет до 42, и на воздухе, подняв шину до 110 - 112, можно получить 4600 - 4700 МГц. Но это я оставлю на следующий раз, либо буду искать серийный экземпляр для участия в различных турнирах, т.к. по правилам HWBOT инженерные образцы нельзя заявлять в турнирах.

i5 4670T единственный результат на HWBOT



i5 4670T 3475 МГц Overclock - 5.3 %, опубликованное число результатов 25 i5 4670T 3475 МГц Overclock - 5.3 %, опубликованное число результатов 25

Также обзавелся комплектом памяти DDR3 на чипах Samsung D-Die, способной в 2800 МГц, но это только на 1150 и может быть на платах 1151 с поддержкой DDR3.





Сокет 1151





Asus Maximus Apex IX

Не буду отдельно что-то писать про сам сокет 1151, про этот популярный сокет написано вагон и не маленькая тележка.

Pentium G4600T – отсутствие поддержки AVX инструкций оказалось чувствительным для результатов в Cinebench, HWBOT x265, y-cruncher pi; при тех же частотах мой i3 4160T показал лучший результат. В итоге Pentium G4600T по своей производительности сопоставим с процессором Core 2 Quad 9400 на частоте 3400 МГц. Скажем спасибо Intel за искусственные ограничения производительности.

Pentium G4600T единственный результат на HWBOT



Pentium G4600T 3081 МГц - Overclock - 2.7 %, опубликованное число результатов 46 Pentium G4600T 3081 МГц - Overclock - 2.7 %, опубликованное число результатов 46

Core i5 8600K 64 место по частоте из 66

Для участия в командном турнире я быстро протестировал Core i5 8600K + RTX 3070. В данном случае процессор выступил узким местом в тестах видеокарты, но комп был не мой, а нужен был именно i5.



Core i5 8600K 4500 МГц Overclock - 4.6% опубликованное число результатов 13 Core i5 8600K 4500 МГц Overclock - 4.6% опубликованное число результатов 13 RTX 3070 первое место с конца

Core i7 8700k 53 место из 207







Core i7 8700K - 5300 - 5700 МГц, опубликованное число результатов 64 Core i7 8700K - 5300 - 5700 МГц, опубликованное число результатов 64

В XTU 2.0 я занял 7 место из 421 участника PCmark 10 express Core i7 8700K + UHD graphics 630 ( драйвер под Windows )





Этот скальпированный процессор на воде при 1,48 В держал нагрузку в y-cruncher pi (аналог prime 95, linpack extreme) при частоте 5300 МГц в связке с Maximus Apex IX. В тесте XTU 2.0 с результатом 3572 marks позволил мне войти в 10-ку лучших среди 421 участника. Хороший процессор, один из лучших на кастомном жидкостном охлаждении на HWBOT в своей категории. Валидационный файл CPUZ снял 5733.4 MHz на одном ядре на холодной воде. WinXp я запускал на двух ядрах на частоте 5800 МГц.

Для хороших результатов в Super Pi 32M пришлось разобраться, как установить Windows XP на 1151 в режиме sata AHCI. В том числе и с USB flash-drive. На эту тему я писал в форуме в ветке Windows Xp, но сам я ничего нового не придумывал, просто оставил подсказку, кому это может быть необходимо. Чтобы разобраться в этом у меня ушло около 2 недель.

Также на этом процессоре я протестировал Intel UHD Graphics 630. Встройка взяла частоту 1400-1450 МГц. Этого было достаточно, чтобы собрать всё золото в категориях, где не было экстремального охлаждения, в том числе лучший результат в 3Dmark Time spy в своей категории. Также я проверил эффективность различных драйверов и версий операционных систем, что можно посмотреть по версии драйверов на скриншотах результатов в GPU-Z (чем новее драйвер, тем новее версия Windows). Кроме того, я проверил работоспособность модифицированного 15 драйвера HD graphics 630 6-7 поколений процессоров под Windows 7 (драйвер от DeathBringer). Увы, моя тестовая система не смогла корректно работать с этим драйвером, но ради статистики я опубликовал результат в PcMark 10 express 3672 marks и даже занял первое место с конца.



Intel UHD Graphics 630 1400 - 1450 МГц Overclock - 17 - 20.8 % Intel UHD Graphics 630 1400 - 1450 МГц Overclock - 17 - 20.8 %

Сокет 1700

Вот тут мне просто повезло: продавал комплект памяти на 32Гб, и покупатель притащил свой комп, где я за час его настроил и прогнал тесты, проверив стабильность системы. И да, производительность 12-го поколения прям удивила.

Core i5 12400F in stock 8 место по частоте из 9



Core i5 12400F in stock ,Overclock - 0%, опубликованное число результатов 13 Core i5 12400F in stock ,Overclock - 0%, опубликованное число результатов 13





462 (socket A)

До 2022 года никогда не сталкивался с платформами от АМД старше, чем с AM3+. Это были длинные тесты, система иногда уходила в перезагрузку. Процессор мог бы погнаться и дальше, да сказались нехватка напряжения и отсутствие хорошей системы охлаждения. Хочу отметить, что в тесте Wprime Athlon XP 2200+ (Thoroughbred) оказался производительнее, чем Celeron на ядре Prescott на 775 сокете. Но пройти тест HWBOT x265 в пресете 4k мне не удалось: тест длился 12 часов, и система вырубилась. Было обидно :(





Athlon XP 2200+ (Thoroughbred) 41 место по частоте из 64



Athlon XP 2200+ (Thoroughbred) in stock ,Overclock - 0%, опубликованное число результатов 14 Athlon XP 2200+ (Thoroughbred) in stock ,Overclock - 0%, опубликованное число результатов 14

Это были долгие и увлекательные тесты, длиннее чем Prescott на 775.

Сокет 754

Mobile Athlon 64 4000+ (Newark) Overclock - 7,7%, опубликованное число результатов 1

Валидационный файл CPUZ не снимал, так как не разобрался до конца с платформой.

Asrock K8A780LM

На 754 сокет обзавелся самым быстрым процессором - Mobile Athlon 64 4000+ (Newark). Пока только попробовал запустить на воздухе.

AM2

GA-MA790X-UD4P

АМ2+ для меня была совершенно не знакомая платформа.С ней я столкнулся в рамках турнира Techtested Dual Core Athlon. У меня была материнская плата GA-MA790X-UD4P и Athlon 64 X2 5200+ (Brisbane). Семейство процессоров а ядре Brisbane не самый удачный выбор, так как предыдущие поколение на более толстом техпроцессе Windsor показывает большую производительность и лучше разгоняется. В турнире в итоге я занял 8 место из 14 и то хорошо для первого знакомства с платформой AM2. По ощущению производительность в синтетике хуже чем у Intel Core 2 Duo и лучше чем intel Netburst. В операционной системе Windows 7 какого-то дискомфорта с SSD я не испытывал и как печатные машинки вполне себе.



Athlon 64 X2 5200+ (Brisbane) 3353 МГц - Overclock - 29%, опубликованное число результатов 45 Athlon 64 X2 5200+ (Brisbane) 3353 МГц - Overclock - 29%, опубликованное число результатов 45

На Phenom X3 8600 я столкнулся с ещё более неприятной штукой. Phenom первого поколения степпинга B2 имели TLB bug, заметно снижающий производительность процессоров. Это решается софтверно, но осадочек остался. При разгоне до 3000 МГц Phenom X3 8600 и GTX 1050 вся система из розетки потребляла порядка 350 Ватт, а в стоке не более 150 Ватт.



Phenom X3 8600 3024 МГц Overclock - 31%, опубликованное число результатов 42 Phenom X3 8600 3024 МГц Overclock - 31%, опубликованное число результатов 42 И 16Гб ddr2 на AM2+

Athlon 64 3500+ (Orleans) я тестировал в рамках ежегодного предновогоднего турнира Country Cup 2022, в котором наша страна заняла 9 место. Тут я запускал на материнской плате GA-MA790FX-DQ6.И материнская плата мне на понравилась,не работают новые пост карты,не работает BENCHMATE, нужно искать совместимую версию AMD OverDrive (из тех что у меня были ни одна не запустилась).



Athlon 64 3500+ (Orleans) 2750 МГц Overclock - 25%, опубликованное число результатов 20 Athlon 64 3500+ (Orleans) 2750 МГц Overclock - 25%, опубликованное число результатов 20

Ноутбуки

Насколько я понимаю, какие-то старые ноутбуки с pga479 можно разгонять по шине, но я пока на это не решался, и тестировал в стоке, но с хорошим охлаждением.



Pentium T2130 stock, опубликованное число результатов 9 Pentium T2130 stock, опубликованное число результатов 9