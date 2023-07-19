Выйдет дополнение в начале августа.

Меньше месяца осталось до выхода первого DLC для отечественного шутера Atomic Heart. Некоторые геймеры уже смогли опробовать дополнение, получив доступ к закрытому тестированию.





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Напомним, что разработчики из Mundfish и издатель Focus Entertainment уже назвали дату полного релиза. DLC «Инстинкт Истребления» должно появиться в общем доступе 2 августа. Было также заявление, что никаких переносов не ожидается и бета-тестирование идет полным ходом.

«Инстинкт Истребления» продолжит сюжет основной игры. Игрокам предстоит также играть за майора Сергея Нечаева, который будет возвращаться на «Объект-3826». Там нужно будет посетить комплекс Менделеева, а также окрестности с болотами. Помимо уже известных персонажей, должен появиться новый, но о нем пока ничего неизвестно. Врагов тоже станет больше и сражения с ними станут сложнее.

На помощь может прийти ближнебойная «Клуша» и дальнобойный «Секатор» – новые виды вооружения. Перчатка тоже получит новую способность – «Техностазис». Она позволит управлять временем, но как именно, разработчики пока не говорят. Все это нужно, чтобы найти больше информации об Элеаноре.

Сама игра вышла 21 февраля на ПК и консолях. Сразу после выхода она успела получить высокие оценки от игроков по всему миру. В странах СНГ ее можно приобрести исключительно через VKPlay. На популярном портале MetaCritic игра имеет пользовательскую оценку 7,5/10, что достаточно много для данной платформы. Кроме того, о ней положительно отзывались многие стримеры и контент-мейкеры.

В последнем обновлении разработчики также добавили режим «Новая игра+», в котором можно перепройти игру со своим оружием и прокачками, но и с более сильными противниками.

Пользователи тепло встретили новость о грядущем дополнении и даже начали сравнивать относительно небольшую студию с крупными гигантами у которых уходит куда больше времени на выпуск нового контента для своих игр.

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