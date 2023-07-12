Событие продлится до 31 июля.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

В условно-бесплатном онлайн-боевике War Thunder стартовал временный режим, посвящённый Atomic Heart. Он продлится до 31 июля, в рамках данного уникального события-кроссовера игроки получат доступ к технике из Atomic Heart.

реклама

За выполнение специальных испытаний игрокам в War Thunder будут дарить специальные подарки, среди которых есть уникальные экраны загрузки, иконки с роботами-близняшками и другие вещи.

«С 11 июля (14:00 МСК) по 31 июля (14:00 МСК) уникальные роботы, созданные на Предприятии 3826, сойдутся в бою с бронетехникой и вёртолётами СССР и США времён холодной войны на Испытательном полигоне 2271», — сообщают разработчики из Gaijin Entertainment у себя на отдельной странице сайта War Thunder.

В рамках полигонных испытаний боевых роботов участники поделятся на две команды — условно «западную» и «восточную». В составе каждой найдётся место как бронетехнике с вертолётами, так и уникальным боевым машинам, таким как «Ежиха» и «Пчела». Игроки получат доступ к предустановленному набору техники, в числе которой боевые машины пехоты M3 Bradley и БМП-2, средние танки M60A2 и T-55A, а также вертолёты AH-1G и Ми-24А.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Подробнее об уникальном режиме-кроссовере можно прочитать на официальном сайте игры War Thunder.