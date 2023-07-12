В условно-бесплатном онлайн-боевике War Thunder стартовал временный режим, посвящённый Atomic Heart. Он продлится до 31 июля, в рамках данного уникального события-кроссовера игроки получат доступ к технике из Atomic Heart.
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За выполнение специальных испытаний игрокам в War Thunder будут дарить специальные подарки, среди которых есть уникальные экраны загрузки, иконки с роботами-близняшками и другие вещи.
«С 11 июля (14:00 МСК) по 31 июля (14:00 МСК) уникальные роботы, созданные на Предприятии 3826, сойдутся в бою с бронетехникой и вёртолётами СССР и США времён холодной войны на Испытательном полигоне 2271», — сообщают разработчики из Gaijin Entertainment у себя на отдельной странице сайта War Thunder.
В рамках полигонных испытаний боевых роботов участники поделятся на две команды — условно «западную» и «восточную». В составе каждой найдётся место как бронетехнике с вертолётами, так и уникальным боевым машинам, таким как «Ежиха» и «Пчела». Игроки получат доступ к предустановленному набору техники, в числе которой боевые машины пехоты M3 Bradley и БМП-2, средние танки M60A2 и T-55A, а также вертолёты AH-1G и Ми-24А.
Подробнее об уникальном режиме-кроссовере можно прочитать на официальном сайте игры War Thunder.