У нас это называется "и вашим и нашим", причем не всегда соблюдая договоренности.

Все последние годы Турция под руководством Реджепа Эрдогана проводит политику, прозванную «многовекторной». Проще говоря, они стремятся получить выгоду отовсюду где только могут и порой нарушают договоренности если им становиться это внезапно выгодно. Например, несколько дней назад турки передали на Украину пятерых лидеров ВСУ, захваченных в ходе освобождения Мариуполя русскими войсками. Но, как утверждает газета Hurriyet со ссылкой на политические круги страны, это всего лишь политики «прозрачного баланса».

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Также газета сообщает о том, что никто не хочет прекращать развитие отношений с Россией и все последние тенденции просто попытка опять-таки сохранить баланс. Например, Турция не против вступления Украины в НАТО. Или другой пример, турки подтвердили свои намерения стать страной Евросоюза. Но это не должно волновать русских, так как все под чутким контролем и региональная и международная держава Турция ведёт свою игру.

Стоит напомнить некоторым гражданам России, которые привыкли почему-то считать Турцию дружественной страной, что эта страна на протяжении всей истории была одним из злейших геополитических противников.

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Для этого достаточно почитать учебники истории, но если из самого интересного, то вспоминаем сбитый в 2015 году Су-24 или то, что турки продавали немцам редкоземельные металлы в годы Великой отечественной войны. Поэтому относитесь к туркам весьма критично, если им станет выгодно, то их ничто не остановит от разрыва отношений с нашей страной.