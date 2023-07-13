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Все последние годы Турция под руководством Реджепа Эрдогана проводит политику, прозванную «многовекторной». Проще говоря, они стремятся получить выгоду отовсюду где только могут и порой нарушают договоренности если им становиться это внезапно выгодно. Например, несколько дней назад турки передали на Украину пятерых лидеров ВСУ, захваченных в ходе освобождения Мариуполя русскими войсками. Но, как утверждает газета Hurriyet со ссылкой на политические круги страны, это всего лишь политики «прозрачного баланса».
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Также газета сообщает о том, что никто не хочет прекращать развитие отношений с Россией и все последние тенденции просто попытка опять-таки сохранить баланс. Например, Турция не против вступления Украины в НАТО. Или другой пример, турки подтвердили свои намерения стать страной Евросоюза. Но это не должно волновать русских, так как все под чутким контролем и региональная и международная держава Турция ведёт свою игру.
Стоит напомнить некоторым гражданам России, которые привыкли почему-то считать Турцию дружественной страной, что эта страна на протяжении всей истории была одним из злейших геополитических противников.
Для этого достаточно почитать учебники истории, но если из самого интересного, то вспоминаем сбитый в 2015 году Су-24 или то, что турки продавали немцам редкоземельные металлы в годы Великой отечественной войны. Поэтому относитесь к туркам весьма критично, если им станет выгодно, то их ничто не остановит от разрыва отношений с нашей страной.