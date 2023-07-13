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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган хочет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным недавний прецедент. Речь идёт про передачу Украине командиров специального подразделения «Азов».
Эрдоган подчеркнул, что со стороны Киева был запрос на освобождение ряда лиц. Турецкое руководство, после недлительного размышления, согласилось на это. Россия же незамедлительно отреагировала на произошедшее. Как только Анкара пояснила Москве все детали, конфликт был урегулирован, ситуация стабилизировалась.
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В августе президент России планирует посетить Турцию. Эрдоган обозначил, что к данному вопросу они ещё вернуться, но уже в формате личной беседы.
Один из журналистов попросил турецкого лидера раскрыть некоторые подробности произошедшего. Эрдоган не дал прямого ответа, но сослался на Зеленского, утверждая, что теперь все зависит исключительно от него.
Москва же не против того, что Турция продолжит налаживать «мостики контакта» с Украиной. Главное, чтобы совместные действия государств не были направлены против России.