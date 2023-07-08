Группа ученых из Соединенных Штатов (штат Вирджиния) создала проект, который может полностью изменить взгляды общественности на обычный скотч. Усовершенствованная версия, в отличие от привычного для нас канцелярского скотча, может как хорошо отлипать от поверхностей, так и поддерживать крепость соединения.
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Вдохновением исследователей стало киригами - древнее японское искусство вырезания фигур из бумаги, с помощью которого бумажный лист может стать трехмерным и объемным. Секрет в нанесении прорезей на специально подготовленной заготовке. Также необходимо знать, где именно нужно наносить прорези. При определенном смещении лист и становится объемным.
Исследователи использовали метод киригами на обычном скотче, нанесли необходимые разрезы (в форме латинской буквы «U») и протестировали. Оказалось, что в таком случае скотч держится все так же хорошо, однако если потянуть его за нижнюю часть - можно легко отклеить клейкую ленту. Если же потянуть за верхнюю, лента будет держаться в 60 раз крепче обычного.
Причина такого явления проста – дело в векторе силы, которая действует на клеящий слой. Липкий слой может либо растянуться, либо сжаться, что приводит к разной степени липкости. Эксперименты, проведенные исследователями, показали, что такое нанесение скотча помогает клею выдерживать в разы больше нагрузок.