Одно "но"... беспилотные доставщики передвигаются не далее чем на 2.5км.

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Крупный российский маркетплейс Wildberries будет оснащен беспилотными грузовиками. В данный момент проходит только тестирование нового вида транспорта. За неимением большого количества транспортных электромобилей, планируется их применение на распределительном центре в подмосковном городе Электросталь.

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Беспилотные грузовики были предоставлены Wildberries партнерской компанией Эвокарго. Компания занимается разработкой систем для логистики в различных отраслях производства и торговли, а также технологий автоматизированного пилотирования. Предоставленные электрокары передвигаются по установленному оператором маршруту, не далее, чем на 2.5 километра. Электрокары самостоятельно перевозят упаковки с товарами между блоками распределительного центра, при условии, что маршрут установлен правильно.

За безопасность курсирования транспорта отвечают встроенные высокочувствительные датчики, камеры видеонаблюдения и спутниковые навигационные системы. У оператора находятся все необходимые средства для наблюдения за беспилотником и его остановки на случай возникновения внештатной ситуации.

Представители Wildberries рассказали, что во время тестирования каждый день удавалось доставить не менее 50000 заказов. В это число входили и крупногабаритные грузы.

Планируется увеличить количество беспилотников, которые будут осуществлять грузоперевозки между отдельными распределительными центрами. В случае удачных тестов, беспилотники выведут на магистрали для доставки товаров потребителям.

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Кстати, по дорогам РФ уже ездят беспилотные КАМАЗы, которые к тому же еще и проверяют ПДД водителей.