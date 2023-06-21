В их кабинах будут находиться радары для фиксации нарушений ПДД.

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Беспилотные КАМАЗы - уже не новость, про них мы писали ранее в этой статье. Но сейчас они вышли на новый уровень.

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Беспилотные грузовики «КАМАЗ» - совместный проект ПАО «КАМАЗ», Федерального дорожного агентства («Росавтодор»), некоторых государственных образований и частных предприятий. В июне 2023 года они впервые вышли на дороги России – сперва на скоростную автомагистраль М-11 («Нева»), которая проходит от столицы России до Санкт-Петербурга, а затем и на другие важные трассы и магистрали РФ.

Новые «КАМАЗы» смогут перевозить грузы для частных предприятий. Они станут полноценным инструментом в выполнении коммерческих рейсов по всей территории Российской Федерации. Более того, грузовики-беспилотники будут действовать в контексте системы «умной дороги».

Безопасность грузовиков была неоднократно проверена профильными специалистами и экспертами – в качестве совершаемых перевозок руководители проекта уверены. На грузовики возложили еще одну важную задачу – наблюдение за безопасностью дорожного движения. «КАМАЗы» будут фиксировать нарушения правил дорожного движения и отправлять информацию в ГИБДД. На кабине грузовика об этом предупреждается. Беспилотник способен оценивать ситуацию в радиусе 360 градусов.

Министерство транспорта Российской Федерации предупреждает, что, несмотря на развитие технологий и активное внедрение научных открытий в жизнь, необходимо соблюдать нормы безопасности дорожного движения – она остается важнейшим приоритетом деятельности федеральных образований.

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