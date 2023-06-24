Достичь 100-го уровня нужно будет в хардкорном режиме.

Blizzard продемонстрировала фотографию статуи Lilit, которую установили у штаб-квартиры компании в Ирвайне. На ней вычеканили надпись: "В честь выхода Diablo IV первые 1 000 игроков, достигшие 100-го уровня в хардкорном режиме, отмечены на этой статуе." Игра вышла 6 июня этого года. До релиза игры, в конце мая была объявлена гонка среди игроков - на статуе Lilit выбьют имена первых 1000 игроков, которые в хардкорном режиме достигнут 100-го уровня одним персонажем в Санктуарии.

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Diablo 4 был самым успешным проектом Blizzard. После выхода игры, за первые 5 дней выручка на рынке составила 666 миллионов долларов. По мнению разработчиков - это фантастические показатели, которые еще не разу были достигнуты за счет множества предыдущих проектов компании.

Первые 1000 игроков, выигравших гонку хардкорного режима, были зафиксированы уже через три недели после релиза игры. В настоящий момент разработчики делают анализ полученных достижений всех чемпионов. После окончания анализа, будет официальное объявление имен игроков, которые будут запечатлены на статуе. Чтобы попасть в ТОП-1000, игроку необходимо подтвердить свои достижения видеозаписью, или фотографиями.

Lilit - не первая статуя, которая установлена на территории штаб-квартиры Blizzard. Ранее сюда была установлена статуя Орка из World of Warcraft в 2007-м году. Статуя пользуется большой популярностью, у которой проводили множества мероприятий и сделали миллионы селфи.

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