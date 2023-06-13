Компания Blizzard Entertainment сообщила, что новая игра Diablo IV жанра экшен-РПГ уже успела стать самой быстро продаваемой за всю её богатую историю. В пресс-релизе сообщается, что за первые пять дней с момента начала продаж игра смогла заработать более $666 млн. Быть может, игра на самом деле заработала намного больше, но разработчик решил, что будет остроумно упомянуть именно число дьявола. В любом случае, Blizzard говорит о рекордных показателях как по деньгам, так и по количеству проданных экземпляров.
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Игра лидирует в Amazon Twitch с тех пор, как 1 июня появился ранний доступ. С того же момента геймеры уничтожили 76 млрд демонов, при этом погибнув боле 316 млн раз. Более 166 млн раз игроки объединялись в группы. 163 геймера смогли заработать максимальный уровень в хардкорном режиме, где после гибели игра прекращается.
Несколько дней назад в игре наблюдался длительный сбой, поскольку слишком много геймеров пытались зайти на сервер одновременно, пишет Neowin.