Теперь можно будет пересмотреть фильм официально прямо дома.

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Starz официально объявил дату выхода фильма «Джон Уик: Глава 4» на стриминговом сервисе, но зрителям придется немного подождать, прежде чем он выйдет в эфир.

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«Джон Уик: Глава 4» установил рекорд по самой высокой оценке критиков и кассовым сборам, заработав почти 432 миллиона долларов и получив 94-процентный рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes.

Объявлена дата стриминговой премьеры фильма «Джон Уик: Глава 4» – 26 сентября. Фильм с Киану Ривзом в главной роли выйдет в эфир на Starz, сети, принадлежащей франчайзинговой студии Lionsgate.

Несмотря на то, что убийца Ривза в итоге встретил свой конец в драматическом финале «Джон Уик: Глава 4», всего через два месяца после успешного показа фильма в кинотеатрах было объявлено, что Lionsgate будет продвигать «Джона Уика 5». Хотя Ривз и режиссер Чад Стахельски проявили интерес к возвращению, до сих пор неясно, как пятый фильм продолжит франшизу.

Поскольку предполагаемой даты выхода «Джона Уика 5» нет, франшизе придется искать альтернативные способы продолжения. В следующем году будет выпущен спинофф «Балерина», посвященный подростку-убийце Аны де Армас Руни, которого первоначально играла Юнити Фелан в более раннем фильме. Действие «Балерины» происходит между «Джон Уик: Глава 3 — Парабеллум» и Главой 4.

Стахелски недавно сообщил, что он работает с Lionsgate над другой телепрограммой Джона Уика, которая, как предполагалось, будет фильмом о скрытой вселенной. Это будет дополнение к уже анонсированным проектам.

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