У четвёртого «Джона Уика» всё хорошо с прокатными цифрами — об этом мы уже не единожды сообщали в предыдущих новостных материалах. Но сегодняшний повод для заметки можно считать особым, ведь свежий боевик от Чада Стахелски с (почти) нестареющим Киану Ривзом стал самой прибыльной лентой всей кинофраншизы.
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Сборы «Джона Уика 4» перевалили за 350 млн долларов, до этого планку по «топовой кассе» держала третья часть, собравшая 328 млн долларов по всему миру. У второй части показатели были значительно скромнее — чуть более 174 млн долларов. А оригинальный «Джон Уик» собрал только 86 млн долларов, но ему простительно, ведь фильм только открывал собой новую серию.
Четвёртый «Джон Уик» хорошо себя чувствует в прокате и в России, собрав уже более 745 млн рублей. Фильм занимает уже второе место по сборам за год, обойдя «Праведника» (636 млн рублей) и «Операцию “Фортуна”» с её 684 млн рублей. До непобедимого «Чебурашки» с его фантастическими сборами в размере 6,7 млрд рублей всем другим претендентам бесконечно далеко, но эта тема для отдельных обсуждений.