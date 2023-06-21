С 21-го июня в Республике Беларусь начинается учебная мобилизация. Об этом факте сообщает Министерство обороны страны и проводится она будет до конца июня 2023 года. При этом событие не несет в себе провокационного характера, так как является запланированным и проводится каждый год в одно и тоже время. Даже в 2022 году учения прошли вовремя несмотря на напряженную обстановку у границы с Украиной. Также МО сообщило, что это затронет только Минскую область.
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Цель ежегодных учений – выявление готовности инфраструктуры и местных органов самоуправления к такого рода мероприятиям. В раках учений будут вызваны граждане, попадающие под закон о мобилизации. Еще проверят автопарк военкоматов и при необходимости дополнят его до нужных величин. Поэтому Беларусь не ведет подготовку к каким-либо наступательным военным действиям. Однако это неплохой способ показать соседям, что у страны все в порядке с ВС.
Стоит напомнить, что у республики протяженная граница с Украиной и там опасаются провокаций со стороны «незалежной». Кроме того, не раз мелькали сообщения из Польши, что они готовы поддержать в случае чего восстания на территории РБ и ввести туда свои войска. Звучит маловероятно, и поляки вряд ли на такое пойдут, а мифическое подполье закончилось в 202 – 2021 году. Поэтому в Польше могут попробовать поменять таблички с названиями городов. Благо опыт уже имеется.