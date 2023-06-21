Искусственный интеллект ограничен определенным набором фраз.

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MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Группа исследователей из Германии, объединившая в себе ученых из нескольких высших учебных заведений и научно-образовательных предприятий, провела исследование самой узнаваемой и популярной программы искусственного интеллекта – ChatGPT. Согласно результатам исследований, искусственный интеллект ограничен лишь тремя десятками шуток.

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Исследование проводилось экспериментальным путем. Ровно тысячу раз ученые спросили бота, может ли он рассказать анекдот. В 90% случаев он выдавал шутку из заранее заготовленного набора. Как выяснилось позже, таких шуток у него всего двадцать пять. Если спросить бота, знает ли он какие-нибудь забавные анекдоты, ChatGPT выдавал уже 108 вариантов, однако они были основаны на уже подготовленной базе и не сильно отличались друг от друга. Ненамного помогало и изменение формы вопроса – шутки изменялись лишь чуть-чуть, однако «костяк» все же сохранялся неизменным.

Многие пользователи социальных сетей тоже замечали ограниченность ChatGPT в анекдотах. Выяснились и даже самые распространенные шутки. Практически все анекдоты бота представляют собой «английский юмор», основанный на языковых каламбурах.

Иногда ChatGPT пытается создавать свои собственные шутки, не заготовленные в базе данных. Результаты получаются весьма заурядными. Исследователи отмечают, что для искусственного интеллекта тяжело воспринимать информацию, не вписывающуюся в крылатые фразы и каламбуры – таковы последствия машинного обучения.

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