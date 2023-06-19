Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
На ПМЭФ 2023 отключили интернет по соображениям безопасности
А может чтобы не залипали в телефоны, а делом занимались
рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

На третий день проведения Петербургского Международного Экономического Форума организаторами было принято решение временно отключить доступ к мобильному интернету (без прекращения работы Wi-Fi) на территории мероприятия для обеспечения безопасности его участников.

реклама

В предыдущие дни, во время проведения ПМЭФ, при использовании мобильного интернета обнаруживались несанкционированные вмешательства и атаки на цифровые системы, в результате чего были внесены дополнительные меры предосторожности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что основной причиной блокировки доступа к мобильному интернету стало увеличение риска цифровых атак со стороны иностранных государств.

Он также подчеркнул, что такое решение было принято «в интересах безопасности, без конъюнктуры». Необходимость ограничений к доступу в мобильный интернет также объясняется техническими работами, которые позволят обеспечить безопасное проведение форума.

Отказ от мобильного интернета на ПМЭФ вызвал неоднозначные реакции участников форума. Одни полагали, что это негативно скажется на комфорте пребывания на мероприятии, другие подчёркивали необходимость защиты участников и гостей форума от цифровых атак, которые могут привести к утечке конфиденциальных данных и нарушению безопасности.

Организатором форума является фонд «Росконгресс», а ответственным секретарем оргкомитета – Антон Кобяков.

рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

ПМЭФ – это крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное экономике и перспективам развития России, на котором собираются бизнес-лидеры, представители власти и эксперты со всего мира. В этом году, 16-го июня президентом России Владимиром Путиным планируется выступление на заседании вместе с его алжирским коллегой – Абдельмаджидом Теббуном.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#экономика #безопасность #кибербезопасность #форум
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В мобильном приложении домашней системы безопасности нашли крупную уязвимость
Исследователи безопасности обнаружили обход пароля BIOS на ноутбуках Lenovo
Forbes.ua: Киев попросит $400 млрд для того, чтобы стать энергетическим хабом Европы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
62
Боец "Север" записал на видео поражение Leopard своим выстрелом из ПТРК Корнет
37
Евгений Пригожин объяснил, почему ЧВК Вагнер не планирует подписывать контракт с МО
48
Spiegel рассказал, на какие уловки идут экипажи танков Leopard, чтобы не идти в контрнаступление ВСУ
8
Почему Израиль не продаст Украине 200 танков Merkava, и как ВСУ получат 200 единиц М84 и Т-80УК
27
Спикер ВВС ВСУ про уничтожение Patriot: Они не знают, что это такое
9
Оверклокер CENS впервые преодолел 3,9 ГГц по GPU с видеокартой iGame RTX 4090 LAB OC от Colorful
1
Российские войска захватили танк Леопард 2А4 и БМП Бредли под Ореховым
30
В Киеве планируют удары ракетами Storm Shadow по аэродромам армейской авиации ВКС РФ
12
Morgan Stanley: серверный сегмент будет основным локомотивом роста выручки NVIDIA в ближайшие пять лет
+
В мобильном приложении домашней системы безопасности нашли крупную уязвимость
+
Российская армия учится на ошибках и меняет тактику - The New York Times
7
Зеленский опроверг уничтожение даже одного ЗРК Patriot
10
Власти обсуждают запрет на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG
1
Со спящего 13 лет кошелька было выведено 50 биткоинов
+
Появилось видео попадания корректируемого боеприпаса "Краснополь" в Leopard и Bredley
+
Лавров: окончание СВО будет означать конец глобализации
3
Производители материнских плат обновляют BIOS для поддержки процессоров Intel следующего поколения
+
MSI показала RTX 4060 GAMING и Ventus 2X: от $299 29 июня
2
Минобороны Украины: Украинская армия перехватывает инициативу, но нужно дальнобойное оружие
4

Популярные статьи

Самая горячая сборка лета 2023 года на NVIDIA + Intel за 70 000р для любых игр в разрешении 1080р
34
Крупные фильмы Marvel Interteiment на 2024-2025 год
13
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
202
Phenom X4 пятнадцать лет спустя
16
О некоторых мусорных криптовалютах стоимостью от одной миллионной цента
3
Битву за звание лучшей игры года объявляю начатой
15
Сериал Бункер (Silo) - немножко хорошей фантастики
11
Танковое кладбище из десятков Леопардов образовалось после атак ВСУ 17-18 июня в Запорожье
18
Собираю игровой ПК для себя за 100 000р – 4 Тб SSD, Ryzen 7 5800X3D + Radeon RX 6750 XT
13
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
39

Сейчас обсуждают

Шешняк
13:20
И давно ты Генералом стал? Ты же Полковником был.
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
Александр Дронов
13:18
Эка тебя порвало ))))
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
Gенерал
13:18
Продать можно все , можно и дом продать и пить пиво . Но я хочу чтобы мне просто деньги побольше мой бухгалтер приносил
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
RAZOR1913
13:17
Фрэнсис Дрейк не нуждается в героизации, поскольку он и так был вице-адмиралом английского флота.
В Британии решили героизировать пиратов Дрейка и Моргана, грабивших торговые суда "во имя мира"
Шешняк
13:17
Продай 4080 и будут тебе деньги на пиво с орешками.
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
Gенерал
13:17
Люблю пить пиво , но в данный момент , денег нет , нищинские пенсии , в России , меня прям бесит . Лучше миллиарды рублей на новые территории отправлять , чем у настоящих россиян уровень жизни поднять
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
Евгений Шрайнер
13:17
Харьков, серьезно сравните его размер с Бахмутом.350 ум квадрвтных против 41,6 Что бы брать такой город нужно овер дофига народа и техники. Не видц возможным сушествуюшими силами. Один Бахмут сколько...
Пригожин: в августе Вагнер закончит отдых, а на Украине считают, что музыканты пойдут на Харьков
Шешняк
13:15
Что ты ещё любишь?
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
Gенерал
13:14
Ну мне виднее кто-то меня в гости приходит ? Это настоящая девушка , неподалеку от меня живет , я на неё давненько присматриввлся , но у неё муж был шкаф 2 метра , но благодаря путину мне судьба улыбн...
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
Midosa
13:13
А чо ж этот автор их в Россиюшке богоскрепной не выпустил?
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем