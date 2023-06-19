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На третий день проведения Петербургского Международного Экономического Форума организаторами было принято решение временно отключить доступ к мобильному интернету (без прекращения работы Wi-Fi) на территории мероприятия для обеспечения безопасности его участников.

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В предыдущие дни, во время проведения ПМЭФ, при использовании мобильного интернета обнаруживались несанкционированные вмешательства и атаки на цифровые системы, в результате чего были внесены дополнительные меры предосторожности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что основной причиной блокировки доступа к мобильному интернету стало увеличение риска цифровых атак со стороны иностранных государств.

Он также подчеркнул, что такое решение было принято «в интересах безопасности, без конъюнктуры». Необходимость ограничений к доступу в мобильный интернет также объясняется техническими работами, которые позволят обеспечить безопасное проведение форума.

Отказ от мобильного интернета на ПМЭФ вызвал неоднозначные реакции участников форума. Одни полагали, что это негативно скажется на комфорте пребывания на мероприятии, другие подчёркивали необходимость защиты участников и гостей форума от цифровых атак, которые могут привести к утечке конфиденциальных данных и нарушению безопасности.

Организатором форума является фонд «Росконгресс», а ответственным секретарем оргкомитета – Антон Кобяков.

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ПМЭФ – это крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное экономике и перспективам развития России, на котором собираются бизнес-лидеры, представители власти и эксперты со всего мира. В этом году, 16-го июня президентом России Владимиром Путиным планируется выступление на заседании вместе с его алжирским коллегой – Абдельмаджидом Теббуном.