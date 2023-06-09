Lana Largus и Lada Granta тоже получат коробку автомат.

Максим Соколов, ныне действующий руководитель крупнейшей в Российской Федерации легендарной автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ», дал интервью информационному изданию «Коммерсантъ», где сообщил о планах компании установить вариаторную коробку переключения передач на несколько моделей автомобилей отечественного производства.

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Новый вариант трансмиссии появится на Lada Vesta NG (New Generation), Lada Granta, Lada Largus. Соколов отметил, что это просто необходимо сделать, потому что конкурентные автомобили подобного класса разделились наполовину – одна часть уже использует автоматическую КПП, другая до сих пор остается на механической. Отдельно отмечено, что на автомобили серии Niva автомат ставиться не будет – по словам руководства, подобные машины не нуждаются в автомате, так как цели их использования отличаются от назначения других автомобилей АвтоВАЗа.

Автоматические коробки передач (АКПП) имеют ряд преимуществ перед механическими коробками передач (МКПП). АКПП позволяет водителю меньше напрягаться при управлении автомобилем, что может уменьшить усталость и повысить комфорт во время длительных поездок. Важна и экономия топлива: из-за отсутствия необходимости постоянно переключать передачи, АКПП может снизить расход топлива по сравнению с «ручкой». Из-за более плавного переключения передач, двигатель может работать более эффективно и дольше служить, вероятность поломки трансмиссии снижается, что может сократить расходы на ремонт. Автомат может помочь предотвратить аварии из-за того, что водитель не может случайно переключить передачу, что является частой причиной аварий на дорогах. Однако, у АКПП есть и недостатки, такие как более высокая стоимость покупки и обслуживания автомобиля, а также более высокие затраты на страховку из-за повышенного риска аварии.

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