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По "Игре престолов" выпустят новый сериал
HBO достали из широких штанин давно забытый проект.
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Несколько лет назад закончился сериал «Игра престолов», который стал одним из ключевых проектов для HBO. Ребята в руководстве подумали и решили, что негоже такой кормушке пропадать зря и заявили сразу о нескольких сериалах по мотивам вселенной Джорджа Р.Р. Мартина. В прошлом году стартовал неплохой, особенно на фоне «Колец власти», спин-офф «Дом драконов», рассказывающий о непростой жизни власть имущих и их подковерных играх за обладание короной. И вот 12-го апреля 2023 года на Worner Bros. Discovery (WBD) громко объявляют о запуске еще одного спин-оффа. Фанаты в экстазе, HBO потирают руки в предвкушении прибыли, а Мартин загадочно сверкает очками.

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На самом деле проект под названием «Межевой рыцарь» анонсировали аж в январе 2021 года и больше про него информации не было. Сериал списали в утиль вместе с еще несколькими аналогичными спин-оффами. Из той когорты проектов в свет выбился только «Дом драконов». Но аппетит приходит во время еды и видя успех прошлогоднего проекта и творческую импотенцию конкурентов HBO решились и дали добро.

В качестве основы для первого сезона взяли стартовую книгу из цикла «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь». В цикле романов Джорджа Мартина рассказывается про приключения рыцаря Дункана Высокого и его оруженосца Эгге.

Вроде звучит просто, но на деле там все то, что любят фанаты творчества Мартина: интриги, сражения и прочее. Особенно учитывая, что Эгг далеко не прост и является наследником короны, принадлежа к тем самым Таргариенам.

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Что из этого смогут выжать создатели сериала узнаем после выхода проекта на экраны.

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