Миссис Чаттерджи против Норвегии: подлинная история, легшая в основу фильма
Данный фильм повествует об индийской женщине Дебике Чаттерджи, которая вместе со своим мужем Анируддхой Чаттерджи и двумя детьми, сыном и дочерью, переезжает в Норвегию. Однако попав в эту страну, супруги оказываются в затруднительной ситуации: их методы воспитания не соответствуют европейским нормам. Поэтому спустя некоторое время служба защиты детей Норвегии внезапно решает отобрать их сына и дочь, заявив, что родители не заботятся о них и не смогут гарантировать должный уход за ними. С этого момента начинается борьба миссис Чаттерджи с законодательством Норвегии, чтобы вернуть опеку над сыном и дочерью.
Фильмы, основанные на правдивых историях о системе патронатного воспитания, существовали и раньше, но «Миссис Чаттерджи против Норвегии» уникален тем, что затрагивает международные проблемы и дискриминацию в отношении других культур.
Фильм основан на реальной истории жизни Сагарики Чакраборти и ее мужа Анурупа. Инцидент с их детьми попал на первые полосы газет по всему миру после того, как пара обратилась за помощью к правительству Индии. Супруги заявили о том, что их наказали за различия в культурах. Пока индийское правительство занималось данным вопросом, детей передали их дяде. Женщине пришлось пережить много трудностей, включая развод с мужем, прежде чем ей удалось добиться справедливости и восстановить опеку над своим сыном и дочерью.
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Несмотря на то, что фильм вышел в прокат только в марте, он уже успел стать довольно популярным и обзавестись большим количеством поклонников.
А это значит то, что история нашла отклик в сердцах людей.
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