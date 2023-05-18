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Количество пользователей мобильных игр в России увеличится на 35% к 2027 году
К чему это может привести - рассуждают разработчики.
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Мобильные игры в России продолжают показывать устойчивый рост в последние годы. Об этом свидетельствуют результаты прогнозирования агентства TelecomDaily в рамках проведенного анализа тенденций.

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По данным исследования, активная аудитория мобильных игр в России вырастет на 35% к 2027 году. Это означает, что количество игроков мобильных игр достигнет приблизительно 35 миллионов человек. Кроме того, компания предсказывает, что расходы на мобильные игры вырастут на 20% до 2027 года, тем самым составив до 67$ в год от средней суммы.

Однако, за успехом возникают проблемы. Несмотря на рост интереса к мобильным играм в России, индустрия столкнулась с несколькими препятствиями, включая проблемы с монетизацией и нестабильным интернетом. В 2022 году неоднократно и систематически возникали проблемы с оплатой игр, которые до сих пор не являются решенными.

Развитие этой индустрии продолжается, так как все больше и больше игроков находятся на мобильных устройствах, а разработчики объединяют усилия, чтобы исправить проблемы, с которыми они сталкиваются.

Несмотря на различные проблемы, наблюдается рост количества выпускаемых игр. Данный фактор говорит о том, что производители и разработчики мобильных игр продолжают получать прибыль от этой индустрии. Кроме того, активное вовлечение государства становится ключевым фактором развития рынка мобильных игр в России (в частности Минцифры).

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Чтобы сохранить рост вовлечения игроков в мобильный гейминг в будущем, необходимо начать работать над системными мерами: по мнению основателя портала о видеоиграх Гаджи Махтиева, возможно, индустрия мобильных игр в России всё же столкнется с серьезным падением. Развитие данной индустрии является критически важным, поскольку ее рост имеет огромный потенциал для экономики Российской Федерации.

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