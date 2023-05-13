Опубликовано исследование австралийских ученых

Австралийские специалисты в области биологии опубликовали исследование в журнале «Molecular Nutrition & Food Research». В нем представлены аргументы и доказательная база, объясняющая то, почему нельзя контрастировать режимы питания: здоровый, «ппшный» режим по будням и вредное, жирное питание на выходных. Подобная смена видов еды может привести к нарушениям работы мозга (когнитивным нарушениям) и трудностям в работе кишечника.

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Во время исследования было проведено клиническое испытание, во время которого крыс кормили разной пищей: иногда традиционно здоровой, иногда – содержащей чрезмерное количество липидов и сахаридов. Группа животных, которая большая часть времени ела здоровую пищу, но время от времени получала вредную, показала плохие результаты тестирования, оценивающего навык пространственной памяти. Крысам нужно было искать и запоминать, где находятся определенные предметы. Стоит заметить, что чем дольше крысы ели вредную пищу, тем хуже они справлялись с тестированием. Хуже всего результаты были у тех испытуемых, кто питался нездоровой едой в течение нескольких дней подряд. Чередование режима питания можно сравнить с образом жизни, при котором человек по будням питается согласно рекомендациям специалистов, а на выходных «срывается».

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Во время исследования ученые опирались на свои предыдущие работы, где оценивалась зависимость режима питания и долговременной пространственной памяти. В новом же исследовании, дополняющем предыдущее, показана и зависимость от чередования режимов питания.