Ученые уже давно выяснили, что организм залечивает ранки с помощью электрического поля. Человеческий организм способен создавать его самостоятельно: это помогает клеткам подобраться ближе непосредственно к месту повреждения.
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Немецкие ученые предположили, что данный процесс возможно оптимизировать, получив в результате более активную работу электрического поля. Таким образом можно помочь людям, у которых заживление проходит медленнее – например, подобным недугом страдают диабетики. Люди, зараженные ВИЧ-инфекцией, тоже испытывают трудности, и для них любая ранка может стать смертельной.
Одна из участников исследования, специализирующаяся на биоэлектронике, заявила, что процесс восстановления пораженных участков кожи возможно ускорить втройне с помощью разработки группы ученых. Разработка представляет собой платформу, которая выращивает кожу из предоставленных материалов. Тестирование показало, что прогнозы действительно реальны и искусственные клетки вместе с обычными пересаживаются на нужный участок в три раза быстрее. При этом никаких повреждений, связанных с использованием электрики, остальные клетки не получают.
Вполне возможно, что таким образом будет способно и ускоренное восстановление ран большей степени тяжести.