Коммунистическая партия, которая стоит во главе правительства Китайской Народной Республики, контролирует практически все сферы деятельности населения, в том числе и научные исследования. Искусственный интеллект, само собой, контролировать сложнее, чем другие инновации – ограничения в программном коде не гарантируют полное «послушание» законам Китая. На данный момент они требуют, чтобы программы полностью соответствовали требованиям цензуры. Законы и подзаконные акты тщательно соблюдаются – за этим ведется активное наблюдение.
реклама
Самые популярные боты, ChatGPT и Bard, заблокированы в КНР. Правительственными силами был создан аналогичный продукт - ChatYuan. Впрочем, и он прожил недолго – некоторые высказывания программы не соответствовали идеологическому вектору Китая. Так, бот негативно высказался об экономической ситуации в КНР и выразил недовольство российско-украинским конфликтом. После обнаружения подобных инцидентов приложение стало недоступно для скачивания.
Согласно оценкам и прогнозам профильных специалистов, жесткое ограничение технического и научного прогресса рамками политики и идеологии может спровоцировать отставание китайского сообщества в области промышленности и технологии. Для ведущих государств искусственный интеллект стал основным вектором развития – и у Китая, как у азиатского центра техники, есть шансы стать победителем в новой гонке. Правительству лишь остается решить, что важнее – идеология или научное развитие.