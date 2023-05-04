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Возможности ИИ ограничены для китайских пользователей из-за правительственной цензуры
Компартия КНР на страже информационного порядка.
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Коммунистическая партия, которая стоит во главе правительства Китайской Народной Республики, контролирует практически все сферы деятельности населения, в том числе и научные исследования. Искусственный интеллект, само собой, контролировать сложнее, чем другие инновации – ограничения в программном коде не гарантируют полное «послушание» законам Китая. На данный момент они требуют, чтобы программы полностью соответствовали требованиям цензуры. Законы и подзаконные акты тщательно соблюдаются – за этим ведется активное наблюдение.

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Самые популярные боты, ChatGPT и Bard, заблокированы в КНР. Правительственными силами был создан аналогичный продукт - ChatYuan. Впрочем, и он прожил недолго – некоторые высказывания программы не соответствовали идеологическому вектору Китая. Так, бот негативно высказался об экономической ситуации в КНР и выразил недовольство российско-украинским конфликтом. После обнаружения подобных инцидентов приложение стало недоступно для скачивания.

Согласно оценкам и прогнозам профильных специалистов, жесткое ограничение технического и научного прогресса рамками политики и идеологии может спровоцировать отставание китайского сообщества в области промышленности и технологии. Для ведущих государств искусственный интеллект стал основным вектором развития – и у Китая, как у азиатского центра техники, есть шансы стать победителем в новой гонке. Правительству лишь остается решить, что важнее – идеология или научное развитие.

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