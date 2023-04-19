Специалисты из Institute of Neurosciences (UBNeuro, Барселона) и Sant Joan de Déu Research Institute (IRSJD, Сан-Жоан-де-Деу) провели исследование, оценивающее влияние песен, мелодии и музыки в целом на беременную женщину и ее плод. Выяснилось, что вышеперечисленные факторы могут положительно влиять на речь ребенка. Подробный ход работы представлен в британском научном журнале Developmental Science.

Чтобы получить достоверные данные, ученые сделали записи действия мозга у детей, рожденных в течение трех суток. В исследовании приняли участие шестьдесят новорожденных. Из них примерно половина, двадцать девять, слушали музыку практически постоянно. Другая часть – тридцать один младенец – проводила первое время в тишине. Записи были ориентированы на распознавание двух фактов: первый – мелодии сами по себе, второй – речь матери.

Полученные результаты показали, что прослушивание музыки в течение третьего триместра беременности и во время первых дней жизни помогает младенцу лучше понимать, обрабатывать и распознавать речь уже с первых дней существования. Данное исследование может помочь в борьбе против заболеваний и дефектов речи, слуховой недостаточности, ослабевания мозга и прочих подобных недугов.

реклама



