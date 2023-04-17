Неужели появился новый вид мошенничества.

Интернет-издания сообщили о том, что нужно быть осторожным в связи с появлением нового вида мошенничества, которое недавно проявило себя: двадцатилетний житель Москвы по имени Имран пострадал от интернет-аферистов и потерял около сорока трех тысяч рублей. Деньги были вложены в CS:GO – на них геймер приобрел скины для оружия.

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Схема оказалась довольно-таки простой: Имран решил поиграть с другом в известный шутер. Однако при начале игры он обратил внимание на незнакомых тиммейтов. Именно они и стали зачинщиками аферы и предложили молодому человеку присоединиться к серверу в Discord. Чтобы войти в чат, его попросили обновить аккаунт Steam до версии повыше, но сделать это нужно было необычным способом – совершить некую схему с покупкой скина и последующим отказом от приобретения. Имран согласился, однако после загрузки страницы он не добился обновления, а обнаружил, что он неким образом одобрил невыгодную сделку и передал скины фейк-аккаунту, а не своему знакомому. После того, как любитель игр осознал, что попал в ловушку мошенников, он запустил форматирование компьютера и уничтожил все данные. Заявление в правоохранительные органы он не написал.

Общая стоимость скинов, которые были потеряны, составила около сорока трех тысяч рублей, а самый дорогой экземпляр стоил около тридцати тысяч рублей.

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