Команда индийских ученых из Национального технологического института имени Сардара разработала алгоритм искусственного интеллекта, который сможет определять симптомы простуды у человека во время телефонного разговора.

Вирус простуды или COVID оказывает воспалительное действие на голосовые связки, изменяя их акустические свойства. Временно отекшие ткани вибрируют с меньшей частотой, что становится ключевым событием для реагирования программы и выдачи отчета о текущем состоянии абонента.

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Самым трудоемким этапом создания функции стал сбор информации, дающей точное определение причин и особенностей отличия голоса здорового и больного человека. Исследователи опирались на факт, что человеческая речь и музыкальные инструменты воспроизводят звуки на разных частотах. Даже профессиональные вокалисты не способны воспроизвести вибрации чистых нот. Доминирующие ноты человеческого голоса сопровождаются звучанием более высоких обертонов.

Исследователи смогли составить математические схемы и гармоники из определенного набора нот для автоматизации работы нейросети. Предварительно ученые использовали записи 630 человек, 111 из которых находились в состоянии простуды. Речь каждого человека была разложена на спектр составляющих волн и определены доминирующие гармоники у здоровых и больных. Алгоритмы машинного обучения позволили определить закономерность в разности голосов здоровых и простуженных людей.

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В настоящее время эта функция искусственного интеллекта еще не доведена до идеала. Ученые признались, что алгоритм выдает точные результаты лишь в 70% случаев. Однако даже такой неполный успех наталкивает ученых на мысль о разработке систем для диагностирования и более серьезных болезней, вплоть до депрессий и онкологических заболеваний.