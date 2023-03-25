В странах Южной Азии робототехника используется даже в религии — там существуют роботы, которые проводят ритуалы

Современные роботы умеют делать абсолютно все: они занимаются доставкой грузов, уходом за больными и недееспособными, генерацией сообщений и лечением людей. Их возможности не ограничены. И это подтверждается примером роботов из Южной Азии: в Индии начали использовать роботов для проведения священных ритуалов.

реклама

Некоторые из верующих считают, что роботов подпускать к религии не стоит. Однако большинство наоборот склоняется к мысли о том, что в этом нет ничего предосудительного: механизмы работают точно и аккуратно. В некоторых религиях считается, что абсолютно каждый объект имеет свою душу, а значит, и роботы тоже, и воспринимать их как кусок железа неприемлемо.

Уже несколько лет в Индии работает робот, наученный выполнять ритуал индуистов под названием арати, который посвящен выражению уважения и почтения богу, личности или священному предмету. В ходе ритуала люди освещают то, чему они поклоняются, светильником. Церемония должна проводиться утром или к вечеру, когда божество или просыпается, или готовится ко сну. Обязательно звуковое сопровождение в виде шанкхи (народный инструмент в форме ракушки), звона колокольчиков или чтения мантры.

Робот был создан в 2017 году. Он был представлен во время фестиваля Ганеша-чатуртхи. Фестиваль посвящен богу Ганеше, отвечающему за мудрость и благополучие. На праздник приходят миллионы людей. Уже несколько лет именно робот совершает обряд арати. За несколько лет робот доказал, что выполнение работы по четко прописанному сценарию гораздо удобнее, чем полагаться на человека. Такое нововведение вызвало потрясение – кто-то уверен, что это несет в себе плохой знак. Есть мнения, что из-за автоматизации ритуалов храмы опустеют, ведь уже сейчас молодежь Индии не проявляет интереса к религии.





Тем не менее, автоматизация процессов берет свое начало с давних времен. Индуисты изобретали конструкции, где вода для омовения капала самостоятельно; создали автоматический барабан, где использовалась сила воды или электрические двигатели.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В древних рассказах индусов также упоминали роботов. Например, рассказывалось, что мать царя Ману создала статую, которая могла проводить ритуалы и делать домашние дела за нее. В эпосах встречались прообразы механических боевых колесниц. Роботы гораздо старше, чем кажется.